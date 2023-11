DESENROLA BRASIL: Lula apela para que pessoas renegociem dívidas pelo programa

O Desenrola Brasil é um programa que busca ajudar os cidadãos a resolverem suas dívidas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem incentivado fortemente as pessoas a fazerem uso deste programa e renegociar suas dívidas com os bancos.

O Chefe do Executivo Federal fez um apelo público para que os indivíduos endividados procurem os bancos para renegociar suas dívidas no âmbito do Programa Desenrola Brasil. O objetivo desta iniciativa é ampliar o alcance do programa, encorajando mais pessoas a se beneficiarem dele.

“Não tenha medo, não tenha vergonha de conversar com alguém sobre sua dívida. Procure o banco e discuta com seriedade que você vai sair do banco de cabeça erguida, com o nome limpo na praça”, expressou Lula durante uma transmissão ao vivo.

Benefícios do Programa

O Desenrola Brasil oferece uma série de benefícios para aqueles que estão à procura de maneiras de aliviar suas dívidas. De acordo com o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o desconto médio do Desenrola é de 83% da dívida, podendo chegar a 99%.

Os bancos têm estendido o horário de funcionamento de algumas de suas agências para facilitar as negociações. Isso permite que mais pessoas tenham a oportunidade de discutir suas dívidas com os bancos e encontrar possíveis soluções.

Renegociação de Dívidas Estudantis

Além das dívidas comerciais, estudantes ou graduados inadimplentes com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) também podem renegociar suas dívidas com até 99% de desconto.

Os devedores devem procurar a agência bancária responsável pelo financiamento para discutir as opções de renegociação.



Você também pode gostar:

Nova Fase do Programa

O Programa Desenrola Brasil entrou recentemente em uma nova fase. A Faixa 1 do programa, voltada para a renegociação de devedores com renda de até dois salários mínimos ou inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), agora está renegociando dívidas de até R$ 20 mil.

Débitos de R$ 5.000,01 a R$ 20 mil, após a atualização dos valores, poderão ser refinanciados até 30 de dezembro. Após este prazo, os descontos serão mantidos, mas a dívida só poderá ser quitada à vista.

Inclusão de Dívidas Bancárias

A Faixa 1 abrange dívidas bancárias, como cartão de crédito, e as contas atrasadas de outros setores, como energia, água e comércio varejista.

Desde o início de outubro, a Faixa 1 do Desenrola renegocia dívidas de até R$ 5 mil na plataforma desenvolvida pela B3 (Bolsa de Valores), no site do Programa Desenrola Brasil.

Como Acessar o Programa

Para acessar a plataforma de renegociação, o consumidor precisa ter cadastro no Portal Gov.br, com conta nível prata ou ouro e estar com os dados cadastrais atualizados.

Depois, o devedor precisa escolher uma instituição financeira ou empresa inscrita no programa para fazer a renegociação. Em seguida, basta selecionar o número de parcelas e efetuar o pagamento.

Primeira Etapa do Desenrola

A primeira etapa do Desenrola, aberta em julho, destinava-se à Faixa 2 e renegociou R$ 15,8 bilhões de 2,22 milhões de contratos em pouco mais de dois meses, até o fim de setembro.

Isso representa 1,79 milhão de clientes, já que um único cliente pode ter mais de uma dívida. Além disso, seis milhões de pessoas que tinham débitos de até R$ 100 tiveram o nome limpo.

Condições para Aderir ao Desenrola

A desnegativação dos nomes para dívidas nessa faixa de valor era uma condição necessária para os bancos aderirem ao Desenrola. Diferentemente da segunda fase, a primeira etapa renegocia apenas débitos com instituições financeiras.

Podem participar correntistas que ganhem até R$ 20 mil por mês e tenham dívidas de qualquer valor, o que permite a renegociação de débitos como financiamentos de veículos e de imóveis.

Renegociações para a Faixa 2

As renegociações para a Faixa 2 devem ser solicitadas nos canais de atendimento da instituição financeira, como aplicativo, sites e pontos físicos de atendimento.

programa Desenrola Brasil é uma iniciativa revolucionária que está ajudando milhões de brasileiros a resolverem suas dívidas. Com o apoio do presidente Lula da Silva e do Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o programa está cada vez mais acessível e eficaz.

Para os que estão endividados, é uma oportunidade de renegociar suas dívidas e começar um novo capítulo em suas vidas financeiras.