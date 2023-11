Destaques completos do vídeo da luta David Benavidez x Demetrius Andrade

Assista David Benavidez x Demetrius Andrade destaques completos em vídeo da luta do confronto do evento principal no sábado à noite, cortesia de vários meios de comunicação.

Benavidez x Andrade aconteceu no dia 25 de novembro na Michelob Ultra Arena em Las Vegas, Nev. David Benavidez (28-0) e Demetrius Andrade (32-1) se enfrentaram no confronto do evento principal. A luta foi ao ar ao vivo em pay-per-view no Showtime e PPV.com.

David Benavidez derrotou Demetrius Andrade por escanteio após o sexto round.

Veja todos os destaques do vídeo abaixo.

Para mais informações sobre Benavidez x Andrade, confira o blog ao vivo de Bad Left Hook.

BENAVIDEZ x ANDRADE: Rodada 1

Benavidez sai com uma finta e depois erra um gancho largo. Benavidez erra outro gancho e Andrade acerta um tiro no corpo. Agora Benavidez desce as escadas. Andrade acerta mais um no corpo com a mão esquerda. Andrade dá um soco e vai até o corpo e dá um passo para o lado. Andrade dá um soco no corpo. Andrade acerta parcialmente um gancho por dentro. A liderança da mão direita de Beanvidez é parcialmente bloqueada. Andrade joga as duas mãos esquerdas no corpo. Benavidez acerta um tiro no corpo com a mão direita. Ambos os lutadores negociam de perto durante um curto clinch. Andrade acerta uma combinação para fechar o round.

Andrade 10-9.

BENAVIDEZ x ANDRADE: Rodada 2

Deixou terras no corpo para Andrade. Andrade dá mais três socos que acertam Benavidez. Benavidez falha na direita e Andrade contra-ataca com dois socos que acertam. Os lutadores alertaram sobre a violência nos clinches. Benavidez consegue uma vantagem à direita. Andrade golpeia e Benavidez tenta outra jogada pela direita. Andrade descarrega uma longa combinação enquanto Benavidez encobre. Andrade empurra Benavidez para as cordas e tenta a direita. Direto à esquerda de Andrade divide a guarda.

Andrade 10-9, 20-18.

BENAVIDEZ x ANDRADE: Rodada 3

Benavidez falha na liderança pela direita e Andrade contra-ataca com a esquerda. A esquerda de Andrade se desvia um pouco e ele é instruído a mantê-los. Outra partiu de terras de Andrade, depois uma combinação de acompanhamento. Andrade trabalhando por dentro enquanto o sufoca pelas cordas. Andrade não dá a Benavidez as faixas que ele gosta de trabalhar. A mão direita pousa no andar de baixo para Andrade, depois a outra em cima. Golpe certeiro acerta Andrade. Benavidez acerta parcialmente com a mão direita. Agora Benavidez acerta um gancho de direita. Andrade acerta uma esquerda no corpo. Outra sobra de Andrade marca em combinação. Melhor trabalho de Benavidez por um tempo, mas Andrade venceu a rodada para mim.

Andrade 10-9, 30-27.

BENAVIDEZ x ANDRADE: Rodada 4

Benavidez falha em dar um soco enquanto ele persegue. Benavidez desfere um golpe baixo e Andrade consegue um segundo para se recuperar, mas o árbitro diz a Andrade que ‘não foi tão ruim’. Andrade discordou. Andrade rebate e tenta sufocar por dentro. Benavidez cai à esquerda por dentro, lá embaixo. Benavidez dá um soco. Gancho de direita de Benavidez acerta o corpo. Andrade acerta dois no corpo com a esquerda. A liderança da direita cai para Benavidez. Benavidez acerta pela esquerda. Direto de Andrade pousa no topo. A mão direita acerta o corpo de Benavidez. Ambos os lutadores trocam tiros. A esquerda cai para Benavidez. Andrade acerta uma esquerda no topo. Andrade cai no final do round!

Benavidez 10-8, 37-38.

BENAVIDEZ x ANDRADE: Rodada 5

Benavidez persegue Andrade, que está encobrindo e parecendo realmente defensivo. Uppercut pousa em Benavidez. A mão direita de Benavidez machuca Andrade novamente! Andrade procura espaço para respirar, mas Benavidez está em cima dele. Andrade não joga e busca se movimentar e sobreviver. Dois acertam Andrade, mas Benavidez contra-ataca. Benavidez está apenas acompanhando os golpes de Andrade agora. Andrade novamente abalado por Benavidez.

Benavidez 10-9, 47-47.

BENAVIDEZ x ANDRADE: Rodada 6

Muita atividade no corner de Andrade, pois há uma preocupação óbvia com sua condição agora. Doutor dando uma olhada no Andrade que vai lhe dar a chance de provar que ainda está na luta. Benavidez perde uma vantagem pela direita. O tempo limite foi anunciado quando Andrade perdeu o porta-voz. Andrade segura e depois enfia a mão esquerda no corpo. Golpe no corpo acerta Benavidez. Cortar terras com a mão direita para Benavidez. Andrade encobrindo, mas sem revidar muito. Árbitro pede a Andrade que lhe mostre algo. Andrade é gaseado e o fim parece inevitável. Agora Andrade acerta alguns chutes certeiros em Benavidez antes de segurar. Benavidez sorri e Benavidez derruba o porta-voz de Andrade!

Benavidez 10-9, 57-56.