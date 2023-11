Destaques completos do vídeo da luta de Jiri Prochazka x Alex Pereira

Assista ao vídeo completo de Jiri Prochazka x Alex Pereira com os destaques da luta principal do UFC 295, cortesia do UFC e outros meios de comunicação.

UFC 295: Prochazka x Pereira aconteceu no dia 11 de novembro no Madison Square Garden, em Nova York. O ex-campeão dos meio-pesados ​​do UFC Jiri Prochazka (29-4-1) enfrentou o ex-campeão dos médios do UFC Alex Pereira (9-2) pelo cinturão vago dos meio-pesados ​​na luta principal da noite. A luta foi ao ar ao vivo no pay-per-view ESPN+.





Rodada 1

Ambos os homens são ortodoxos. Jiri com as mãos para baixo, postura ampla de caratê. Jiri na liderança para começar com os dois homens testando as águas com chutes baixos. Apenas sensores. Não há necessidade de apressar as coisas aqui.

Pereira segura o centro agora enquanto Jiri se move. Um minuto depois, Jiri lança um gancho traseiro que erra. Pereira acerta um chute baixo forte na perna dianteira de Jiri que o derruba. Ele está de volta e a dança continua.

Jiri entra e Pereira se afasta. Pereira controlando o intervalo nos seus termos até agora. Jiri dá outro chute na perna e não aguenta muitos deles. Jiri parecia instável depois de apenas alguns deles. Jiri troca de posição. E agora ele chega com combos, mas o Pereira fica fora do alcance, marcando bem a distância.

Jiri mistura as coisas e acerta uma perna só, empurrando Pereira para a cerca. Pereira dá alguns socos e depois passa para a guilhotina. Jiri mantém a paciência e depois derruba, passando direto para a meia-guarda. Pereira segura aquela cabeça, mas Jiri aparece e aí está ele que pode causar estrago. Ele é um ground and puncher feroz.

Pereira empatou e voltou para a guarda completa. Jiri tentando liberar as mãos para abaixar os cotovelos. Pereira não cria confusão, mas controla a posição. Jiri passa para o meio e derruba Pereira. Jiri enquadra as mãos para acertar os golpes e acertar alguns bons socos antes que Pereira consiga recuperar as mãos.

Pereira está apenas amarrando aqui, mas chega na jaula e se levanta. Dá alguns golpes, mas acerta por conta própria ao quebrar com pouco tempo. Jiri pressiona e acerta um uppercut pouco antes do final do round.

MMA Fighting marca o round 10-9 Pereira.

2 ª rodada

Rodada competitiva. Os chutes nas pernas foram os que mais causaram dano, então acho que o Pereira venceu o round, mas alguns juízes podem dar para o Jiri, e isso não seria indefensável. Jiri sabe como pode vencer agora, vamos ver como as coisas evoluem.

Jiri ainda pulando. Seu cardio é excelente. Ele dá um soco leve para começar. Pereira tentando atraí-lo para o gancho. Jiri não está com pressa. Pereira chega atrás de 1 a 2 e Jiri agora circulando. Iniciativa sendo negociada aqui e ali.

Ângulos de ambos os caras. Fintas. Muita orientação errada. Jiri o leva até a cerca e acerta um combo de chute e soco. Jiri acompanhando o trabalho leve, Pereira mantendo a compostura. Uma série de chutes no corpo e na perna acertam Pereira e isso faz com que Jiri mude de posição e reinicie.

Gancho de esquerda e mão direita para Jiri deixam Pereira encostado na cerca e Jiri tenta acertar! Pereira acerta a esquerda, mas Jiri fica atrás dele. Uma troca suja aqui e Jiri se move para um clinch.

Pereira quebra após alguns segundos e faz uma pausa profunda. Jiri comeu uma boa dose e continuou avançando. Mas Pereira volta para o chute rasteiro. Bom gancho de esquerda de Pereira também. E uma joelhada quando Jiri avança para o clinche. Jiri tenta arrastar Pereira até aqui e perde uma viagem que os quebra.

As mãos de Pereira descem um pouco e Jiri acerta uma boa direita. Ele está vindo para ele! E PEREIRA O DEIXA!!!! Jiri estava atacando e foi derrubado com um gancho de esquerda dentro. Jiri MERGULHANDO NAS PERNAS. COTOVELOS DE PEREIRA. JIRI ROLA DE COSTAS E PEREIRA VAI IMEDIATAMENTE PARA O MONTE E MARC GODDARD PARA A LUTA!!!!!

UAU. Talvez um pouco cedo para a paralisação, mas Jiri estava em apuros. Novo campeão. 9º homem a se tornar bicampeão.