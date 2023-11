Destaques completos do vídeo da luta de Katie Taylor x Chantelle Cameron 2

Assista aos destaques completos do vídeo da luta Katie Taylor x Chantelle Cameron 2 do confronto do evento principal no sábado à noite, cortesia de vários meios de comunicação.

Cameron x Taylor 2 aconteceu em 25 de novembro na 3Arena em Dublin, Irlanda. A medalhista de ouro olímpica e campeã indiscutível dos leves femininos Katie Taylor (23-1, 6 KOs) procurou vingar a única perda de sua carreira no boxe profissional em uma revanche contra a indiscutível campeã dos superleves Chantelle Cameron (18-1, 8 KOs). A luta foi ao ar ao vivo no DAZN.

Veja todos os destaques do vídeo abaixo.

Round 1: Taylor procurando estabelecer seu jab cedo e fazendo um bom trabalho lutando a alguma distância, circulando, golpeando, lançando a direita atrás dele, e Cameron não está chocalhando, permanecendo no centro do ringue, avançando . Eles se aproximam e Taylor joga mais, provavelmente nada caiu. Eles também já se enfrentaram duas vezes, pelo menos. Pequeno gancho de esquerda de Cameron. A mão direita empurra Taylor um pouco para trás. Agora Cameron está com o pé atrás. Taylor cai! Ela estava desequilibrada e foi considerado um escorregão/tropeço, mas isso realmente pode ter sido um nocaute. Cameron atacando agora para encerrar o round. Taylor 10-9.

Rodada 2: Cameron simplesmente incansável na frente para começar esta rodada novamente. Ela está usando seu golpe forte, lutando para chegar onde quer estar. Taylor jogando enquanto eles se fecham um pouco. Golpeando novamente de Cameron. Taylor com um pequeno gancho de verificação, fazendo um bom trabalho com o pé de trás. As cabeças se juntam novamente. É assim que eles lutam, ninguém faz isso de propósito ou maliciosamente. Taylor com uma boa mão direita, Cameron tenta acertar fisicamente no clinch. Um bom tiro de Taylor entra e novamente Cameron quer agredi-la de perto. Mão direita e gancho esquerdo de Taylor! Pessoal, brigamos. De novo. Esses dois são excelentes oponentes. Taylor 10-9, 20-18.

Rodada 3: Boa agitação de Taylor cerca de 40 segundos após outra largada acentuada. A multidão fica louca toda vez que Katie pousa e, para ser justo aqui, ela pousa limpa com frequência. Cameron está lutando bem, não me entenda mal, mas Taylor veio com o plano certo na maior parte do tempo. Cabeças se chocam novamente, só um pouco. Cameron com a mão direita, outro chega perto. Ela está exercendo forte pressão e acerta um belo golpe no corpo. Katie com uma direita afiada, curta e reta no clinche enquanto Cameron segura seu braço esquerdo; Katie se recusando a ser intimidada, ou pelo menos tentando fazer Cameron repensar isso. Cameron com um bom trabalho novamente e outro choque de cabeças abre totalmente a testa de Cameron. Taylor 10-9, 30-27.

Rodada 4: Mão direita novamente de Katie. Gancho de esquerda. O árbitro quer que o médico dê uma olhada no corte de Cameron; o canto dela fez um bom trabalho, mas se abriu novamente. Doutor deixa isso pra lá por enquanto. Se passarmos de quatro, vai para as cartas. Cameron apoia Taylor no canto, Katie contra-ataca, mas é exatamente onde Taylor não quer estar. As cabeças se chocam novamente ou chegam bem perto disso. Taylor sai do canto e tenta acertar um pouco mais, estabelecer onde ela quer estar. Esquerda-direita e um soco de Taylor. BOA foto de corpo de Cameron. Mais um pouco que sobrou de Taylor. Taylor se agitando novamente depois que Cameron acerta alguns golpes sólidos. Taylor pode ter selado a rodada com mais dois arremessos tardios. Taylor 10-9, 40-36.

Rodada 5: Cameron com o pé da frente, mas medido para iniciar esta rodada. Esquerda e uma boa mão direita de Cameron, Taylor acertou um chute lá também. Katie com a mão direita, ela realmente esteve muito mais afiada esta noite. Cameron novamente tentando intimidar Taylor, mas Katie está saindo das cordas muito rapidamente desta vez. Não quer dizer que Chantelle não acerta um ou dois tiros, mas Katie não vai ficar presa nessa luta. Cameron com alguns bons golpes e uma mão direita que pode ter parecido atrasada. Acho que Taylor está lutando de forma excelente, e não é que Cameron esteja “desligado” ou algo assim. Taylor 10-9, 50-45.

Round 6: Taylor está totalmente ligado nessa luta, e tendo mais uma boa metade inicial deste round. Andy Lee acredita que o estilo “favorece Cameron”, mas eu simplesmente não estou vendo isso, Katie muitas vezes vence a luta que Cameron, em teoria, preferiria. Mas há um gancho de esquerda muito bom de Cameron. Taylor tem que aguentar um pouco, não dramaticamente, mas você pode ver que ela sentiu isso. 1-2 de Cameron. Acho que ela poderia ter conseguido isso e precisava disso. Isso poderia FACILMENTE estar mais perto, talvez até mesmo. Muitas dessas rodadas fecham. Cameron 10-9, Taylor 59-55.

Rodada 7: Preciso me desculpar um pouco com Andy Lee, que como sempre é mais esperto que eu. Eu acho que Cameron está fazendo um trabalho melhor e Taylor está lutando MUITO contra a luta de Cameron agora. Ambos acertando bons golpes. Fotos realmente boas de vez em quando. Esta é uma rodada incrível em uma luta incrível. Isto é melhor do que a luta em maio. Taylor 10-9, 69-64.

Rodada 8: Cameron com alguns golpes de corpo REALMENTE bons e trabalho DURO por dentro, Taylor só consegue segurar e estremecer. O árbitro realmente deveria fazer mais com relação aos socos de coelho de Cameron, mesmo que não sejam superagressivos, são ilegais e perigosos. Taylor tentando se manter firme. É uma loucura que essa luta esteja melhorando a cada round agora. Tiros certeiros de Katie! DURO desde Katie atrasada, mas isso é uma rodada de Cameron. Cameron 10-9, Taylor 78-74.

Rodada 9: Taylor tentando encontrar distância e mantê-la. Cameron recusando-se a deixar isso ser fácil. Mas Taylor fez um bom trabalho aqui na primeira metade da rodada. Cameron tentando acirrar novamente, Taylor não deixando, e o árbitro está intervindo mais rápido com Taylor conquistando de forma mais agressiva. É uma tática veterana e está funcionando. Cameron com um soco forte por dentro em uma rajada. Taylor acerta quando eles se separam novamente, mas Cameron ainda se afasta quando pode. Ela é cansativa, mas Taylor também. Mão direita Cameron, Taylor com duas costas, Cameron com outra! Esta é, simplesmente, uma Grande Luta. Taylor 10-9, 88-83.

Rodada 10: A rodada final! Barry Jones no DAZN também tem 87-84 Taylor, pelo que vale a pena. A crença geral é que Cameron precisa de algo grande. Taylor está com boa aparência e se preparando para esta rodada final. Taylor com um bom trabalho, Cameron chega perto, Taylor atira de volta! Taylor jogando com as duas mãos! Que lutador, que luta. Que lutador em Cameron também. Se Katie Taylor precisava de um selo de sua grandeza (ela não precisava), essa luta é isso. Taylor novamente pousando mais quando ambos pousam! Taylor 10-9, 98-92.

Katie Taylor derrotou. Chantelle Cameron por decisão majoritária (95-95, 98-92, 96-94)