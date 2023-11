Destaques completos do vídeo da luta de Kayla Harrison x Aspen Ladd

Assista aos destaques completos do vídeo da luta Kayla Harrison x Aspen Ladd do card principal do card do PFL World Championship 2023, cortesia do PFL e outros meios de comunicação.

O PFL World Championship 2023 aconteceu em 24 de novembro no The Anthem em Washington, DC A bicampeã peso leve Kayla Harrison retornou pela primeira vez em quase um ano após sofrer sua primeira derrota no MMA para Larissa Pacheco na luta principal do campeonato de 2022 para enfrentar o ex-lutador do UFC Aspen Ladd. A disputa do peso catch de 150 libras foi a segunda luta do card principal do pay-per-view na ESPN+.

No final, apesar da durabilidade e resistência de Ladd, Harrison varreu os scorecards dos três juízes para obter uma vitória por decisão dominante.

Confira os destaques completos do vídeo abaixo.