Destaques completos do vídeo da luta de Olivier Aubin-Mercier x Clay Collard

Assista ao vídeo completo da luta Olivier Aubin-Mercier x Clay Collard do card principal do card do Campeonato Mundial PFL 2023, cortesia do PFL e outros meios de comunicação.

O PFL World Championship 2023 aconteceu em 24 de novembro no The Anthem em Washington, DC. O campeão dos leves do PFL de 2022, Olivier Aubin-Mercier, competiu em sua segunda luta consecutiva pelo título dos leves contra o ex-lutador do UFC Clay Collard na luta principal do card de sexta-feira.

No final, Aubin-Mercier foi capaz de usar seu grappling superior a caminho da decisão unânime e de seu segundo prêmio consecutivo de US$ 1 milhão.

Confira os destaques completos do vídeo abaixo.