Destino Penedo participa da 35ª edição do Festuris Gramado

Feira reuniu cerca de 15 mil pessoas e aconteceu no Serra Park, em Gramado

Penedo segue fortalecendo os laços e marcando presença nas principais feiras de turismo. A mais recente foi na 35ª edição do Festival de Turismo de Gramado, o Festuris, considerado o maior evento de negócios turísticos das Américas.

O Destino Penedo fez parte do stand de Alagoas e foi representado por Maria Augusta Brêda, diretora de Marketing e Promoções da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC).

A representante da SETUREC teve contato direto com profissionais do turismo, dentre eles agentes e operadores de viagem que ficaram sabendo sobre história, cultura, pontos atrativos e demais particularidades do Destino Penedo.

Cerca de 15 mil pessoas visitaram o Festuris, onde foram distribuídos materiais promocionais da cidade histórica e do trade turístico penedense.

Para Maria Augusta Brêda, a participação de Penedo em eventos turísticos de grande porte como o Festuris é uma oportunidade que o destino tem de ser sempre visto.

“Quando Penedo participa de eventos como o Festuris, consequentemente, é visto e lembrado pelas grandes operadoras de viagem do país, sobretudo, agora, com o reconhecimento pela UNESCO de Cidade Criativa. Além de contato direto com profissionais do setor turístico, mostramos o que o nosso destino tem para oferecer, sem contar na consolidação de Penedo nas principais prateleiras do mercado turístico”, disse.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC