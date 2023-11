Desvendando a rivalidade contínua entre LeBron James e Dillon Brooks, os principais números pesam

EUn / D domingo à noiteNo confronto que fez jus ao seu faturamento, LeBron James saiu triunfante contra Dillon Brooks, garantindo uma vitória contundente por 105-104 para o Los Angeles Lakers.

Além do placar, o jogo se desenrolou como o último capítulo de uma rivalidade acalorada que fervilhava entre James e Brooks por bem mais de um ano.

O espírito competitivo entre os dois jogadores foi tangível ao longo da competição, com ambos a fazerem contribuições significativas para as suas respectivas equipas.

Brooksconhecido por seu talento para subjugar A pele de Tiagodesempenhou um papel fundamental em alimentar o fogo competitivo dentro do Lakers‘ estrela.

A intensidade atingiu seu apogeu no terceiro quarto, quando James recebeu um falta técnica para uma briga física com Brooks.

“Gostei de como lutamos e continuamos lutando. Só não jogamos de maneira inteligente no final”, disse. Foguetes treinador Fazendo Udoka disse.

As táticas de Brooks não estão subindo à cabeça de LeBron

O momento decisivo do jogo chegou nos últimos segundos, quando uma tentativa de roubo imprudente de Brooks resultou em falta James.

Exibindo a postura de um veterano experiente, James acertou o lance livre decisivo, garantindo o vitória estreita e adicionando outro capítulo à saga contínua entre os dois jogadores.

A animosidade entre os dois jogadores remonta aos playoffs da temporada anterior, quando Brooks, então com o Memphis Grizzlies, dirigiu comentários provocativos a James.

Marcação James como “velho” e afirmar que o respeito é conquistado abandonando 40 pontosBrooks não deixou espaço para ambigüidades sobre suas intenções.

A tensão nos playoffs aumentou quando Brooks cometeu um tiro na virilha sobre Jamesresultando em uma ejeção.

Apesar de mudar de time na entressafra com a mudança para o Foguetes, Brooks não moderou sua abordagem. Em vez disso, ele abraçou o papel de um vilãoencontrando prazer em incutir medo nos oponentes.

“Não, ainda sinto o mesmo” Brooks contado Fox Esportes sobre Sexta-feira, adicionando isso “As pessoas ficam com medo quando começo a ter paradas consecutivas, elas começam a abaixar a cabeça e fazer beicinho. basquetebol.”

Em contraste, James parece impermeável a Brooks táticas psicológicas.

Em um jogo onde James marcou 37 pontosagarrou oito rebotese distribuído seis assistênciaso líder do Lakers demonstrou sua capacidade de lidar com a pressão e elevar seu jogo acima da média guerra psicológica.

“Para LeBron, não é nada”Hachimura disse.“Na verdade, é bom para ele, dá-lhe motivação.”

Fornecendo informações sobre a dinâmica entre Brooks e Jamesjogador do Lakers Rui Hachimura sugeriu que Brooks pode estar se esforçando para conquistar um lugar para si mesmo de Tiago legado, tentando se tornar um parte memorável do Estrela do Lakers carreira histórica.

Enquanto Brooks jogos mentais podem não ser chocantes Jamessem dúvida acrescentam camada extra de intensidade para uma rivalidade já feroz.

A vitória tem um significado especial para o Lakersoferecendo resgate após o Foguetes dominou-os no início da temporada.

Enquanto as equipes se preparam para se enfrentarem mais uma vez 2 de dezembroos fãs de basquete podem antecipar mais faíscas e drama na saga contínua de Brooks x James.