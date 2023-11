O Detran alerta para o golpe do leilão. Com isso, é importante que todos os cidadãos brasileiros que costumam participar de eventos assim, fiquem atentos para não acabarem sendo vítimas dos criminosos.

Dessa maneira, para que você saiba tudo o que precisa para se proteger desses golpes, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para te passar.

Portanto, não deixe de acompanhar a leitura até o final para descobrir como se prevenir de problemas ao participar de leilões.

Detran alerta para golpe do leilão, fique atento

Conforme mencionado acima, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) está emitindo um alerta importante para a população em relação ao golpe do leilão. Na ocasião, os criminosos praticam o crime na internet, utilizando indevidamente o nome do órgão.

De acordo com o Detran, o golpe do leilão é uma prática criminosa que tem como alvo indivíduos em busca de oportunidades de adquirir veículos por meio de leilões. Recentemente, o órgão de trânsito tomou conhecimento da existência de um site falso de leilão que utiliza seu nome de forma indevida. Dessa forma, a instituição tomou medidas imediatas para conter essa fraude.

Ação do Detran diante dos golpes

Depois de tomar conhecimento do site falso de leilão, o Detran-ES não hesitou em agir.

Sendo assim, a Coordenação de Leilões de Veículos registrou um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil do Espírito Santo (PCES). Em seguida, notificou as autoridades para que o site criminoso fosse retirado do ar.

Portanto, essas atitudes fazem parte do comprometimento do Detran em proteger os cidadãos contra práticas fraudulentas.

Ademais, o órgão ainda emitiu uma série de instruções para que os cidadãos não caiam nesse tipo de golpe.

Leilões eletrônicos oficiais

O Detran-ES ressalta ainda que todos os leilões realizados são eletrônicos. Logo, os interessados devem consultar exclusivamente no site oficial, na seção de Editais de leilão de veículos.

Além disso, é fundamental lembrar que, segundo o órgão, no momento não há edital de leilão aberto pela instituição. Portanto, os amantes desse tipo de evento devem tratar como tentativa de fraude qualquer site que alegue realizar um leilão do Detran-ES.

Detran alerta para a importância da inspeção prévia

Além do mais, o Departamento também orienta os cidadãos que tenham interesse em adquirir um veículo em leilão a nunca darem lances sem antes inspecionar.

De acordo com o órgão, o procedimento correto é aguardar a abertura do edital e realizar uma inspeção prévia. A divulgação do edital ocorre de forma ampla, e o interessado deve acessar o site oficial e agendar uma vistoria no veículo de seu interesse.

Qual é o local da inspeção?

É crucial estar ciente de que a vistoria prévia só acontece no Pátio Central do Detran-ES, que está localizado no município da Serra.

Assim, qualquer outra abordagem que não siga esse protocolo pode ser suspeita. Certifique-se de visitar o local apropriado e seguir os procedimentos legítimos.

Veja algumas orientações do Detran-ES para se prevenir do golpe do leilão

O golpe do leilão é uma ameaça real, e é crucial que os cidadãos estejam vigilantes.

Dessa forma, o Detran-ES está comprometido em combater esse tipo de atividade criminosa e proteger a população, e por isso, emitiu algumas orientações como:

Denuncie atividades suspeitas

Primeiramente, o órgão incentiva as pessoas a denunciarem atividades suspeitas relacionadas a leilões falsos. Para isso, ele disponibiliza o Disque-Denúncia 181 como um canal seguro para reportar tais casos.

Além disso, a Ouvidoria-Geral do Estado pode ser contatada pelo telefone 0800 022 11 17 ou pelo e-mail ouvidoria@es.gov.br.

Fique alerta para facilidades

Em geral, golpes envolvem promessas de facilidades que parecem boas demais para ser verdade. Portanto, desconfie de ofertas de leilões que prometem benefícios extraordinários ou preços extremamente baixos.

Lembre-se: a prudência é sua melhor defesa contra golpes.

Use somente os canais oficiais

Sempre confie em canais oficiais, como o site do Detran-ES, para obter informações sobre leilões e outros procedimentos.

Ademais, evite clicar em links suspeitos ou compartilhar informações pessoais com fontes não verificadas.

Mantenha-se informado

Por fim, ficar bem informado sobre as práticas de golpes em leilões é uma maneira eficaz de se proteger.

Dessa maneira, esteja ciente das táticas que os golpistas usam. E, também, compartilhe essa informação com amigos e familiares para garantir que todos estejam alertas.

Mantenha-se atento e denuncie qualquer atividade suspeita para proteger a si mesmo e aos outros. O Detran-ES está ao seu lado na luta contra o golpe do leilão.

Agora que você já sabe tudo sobre o fato de que o Detran alerta pagã golpe do leilão, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!