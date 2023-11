As manobras perigosas de moto são uma prática que estão chamando a atenção do Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran/TO). O órgão emitiu um alerta crucial sobre os riscos associados a essas ações.

Acontece que esta prática, considerada uma infração de trânsito gravíssima, coloca em risco a segurança do condutor. Assim como, a de outros usuários das vias públicas.

Desse modo, para que você saiba tudo o que precisa sobre esse assunto e veja quais são os riscos dessa prática, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Então, acompanhe a leitura até o final e confira!

Detran alerta sobre manobras perigosas de moto

Assim como já mencionado acima, o Detran do estado de Tocantins lançou um alerta abrangente sobre as manobras perigosas de moto, enfatizando que a prática não é apenas uma questão local, mas uma regra aplicável em todo o país.

De acordo com o órgão, condutores que realizam manobras arriscadas podem enfrentar sérias penalidades, conforme estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Aliás, algumas dessas manobras incluem:

Empinar motos;

Transitar em marcha à ré e;

Fazer cavalo de pau.

Confira as consequências de realizar essas manobras

Praticar manobras perigosas de moto é uma infração de trânsito gravíssima, segundo o CTB. Desse modo, essa prática resulta em sérias penalidades para o condutor.

Além de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a multa associada a essa infração é significativa, atingindo o valor de R$ 2.934,70.

Além disso, a suspensão do direito de dirigir e a remoção do veículo são medidas rigorosas que o Detran pode aplicar nesses casos.

Manobras perigosas de moto oferecem riscos para a segurança

O Detran ainda destaca que as manobras perigosas de moto aumentam significativamente a possibilidade de perda de controle do veículo. Consequentemente, pode resultar em sinistros de trânsito.

Dessa maneira, a prática irresponsável não só coloca em perigo a vida do condutor, mas também a de outros usuários das vias públicas.

Portanto, o órgão alerta para a conscientização sobre esses riscos para assim, promover um comportamento seguro no trânsito.

Ademais, também é importante ressaltar que as penalidades associadas à CNH por realizar manobras perigosas pode acarretar custos financeiros substanciais para o condutor.

Afinal, os danos nos veículos exigem reparos caros ou, em alguns casos, resultam na perda total do veículo, demandando a necessidade de substituição. Assim, esses custos adicionais servem como uma medida dissuasora adicional para desencorajar tais comportamentos.

Confira outras consequências de realizar manobras perigosas de moto

A prática de manobras perigosas também traz consequências significativas na infraestrutura das ruas, avenidas e estradas. Por exemplo, marcas de derrapagem, buracos, desgaste prematuro do pavimento e danos à sinalização representam desafios e custos adicionais para o poder público.

Desse modo, o Detran ressalta que a manutenção e reparo desses danos exigem recursos substanciais, que poderiam ser direcionados para melhorias mais urgentes.

Além disso, caso as autoridades de trânsito flagrem o condutor realizando manobras perigosas, ele enfrentará além das penalidades financeiras, a suspensão direta do direito de dirigir.

De acordo com o CTB, o período de suspensão varia de 2 a 8 meses, com reincidência no período de 12 meses resultando em uma penalidade mais severa, de 8 a 18 meses de suspensão da CNH.

Sendo assim, é imprescindível que os motociclistas estejam cientes dos riscos e evitem essa prática.

O que fazer ao se deparar com um motoqueiro realizando manobras perigosas?

O Detran/TO incentiva a comunidade a agir diante de condutores que praticam manobras perigosas. Então, ao flagrar tais comportamentos, é possível anotar a placa do veículo e relatar a ocorrência ligando para o número de emergência 190.

Segundo o órgão, essa atitude colaborativa é essencial para os órgãos competentes poderem tomar as medidas cabíveis e garantir a segurança no trânsito.

Evite essa prática perigosa e previa-se de acidentes

Por fim, é importante destacar que as manobras perigosas de moto são uma prática que vai além da imprudência no trânsito. Mas sim, tratam-se de uma violação grave das normas estabelecidas.

Assim sendo, o alerta do Detran/TO serve como um lembrete contundente dos riscos envolvidos e das consequências severas que os condutores podem enfrentar.

Por isso, evitar essas práticas não apenas protege a segurança individual, mas também contribui para a preservação da infraestrutura urbana e a redução de custos públicos associados a danos no trânsito. Desse modo, a conscientização e o cumprimento das regras de trânsito são fundamentais para promover um ambiente seguro para todos.

Agora que você já sabe que o Detran alerta sobre manobras perigosas de moto, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!