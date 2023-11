Detran divulgou lista de motoristas que podem ter a CNH cassada; confira

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) tornou pública uma nova lista com o nome de motoristas que estão sujeitos a ter sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa ou cassada. Essa relação está disponível no Diário Oficial (DODF) desta terça-feira (21/11) e traz um total de 427 condutores notificados.

Como consultar a lista e prazo para recurso

Para verificar se seu nome consta na lista, você pode acessar o Diário Oficial nas páginas 11 e 18 do DF. É importante ressaltar que os motoristas têm um prazo de 30 dias para entrar com recurso contra a decisão perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari) do Detran-DF.

Caso não seja apresentado recurso dentro do prazo legal, o cumprimento da penalidade terá início em até 60 dias corridos. Portanto, é fundamental que os condutores notificados tomem as providências dentro do prazo estabelecido.

Motivos para suspensão ou cassação da CNH

Existem diversos motivos que podem levar à suspensão ou cassação da CNH. Alguns dos principais são:

Direção sob influência de álcool: É proibido dirigir após consumir bebidas alcoólicas acima do limite estabelecido por lei. Recusa a fazer teste do etilômetro: Ao se recusar a realizar o teste do bafômetro, o condutor pode ter sua CNH suspensa. Dirigir em velocidade superior à máxima da via: Ultrapassar os limites de velocidade estabelecidos nas vias também pode resultar na suspensão da CNH. Execução de manobra perigosa: Realizar manobras arriscadas e perigosas no trânsito é uma infração grave e pode levar à suspensão da CNH. Conduzir motocicleta sem capacete ou com passageiro na mesma condição: Pilotar uma motocicleta sem o uso de capacete ou permitir que um passageiro esteja sem capacete é uma infração que pode levar à suspensão da CNH.

Consequências da suspensão ou cassação da CNH

Quando a CNH é suspensa, o motorista fica impossibilitado de dirigir por um determinado período. Já a cassação da CNH implica na perda definitiva do documento. Caso o habilitado tenha a CNH recolhida, só poderá requerer um novo documento após dois anos e após passar por todos os exames necessários à emissão da nova carteira de motorista.



É importante destacar que, se o motorista com a CNH suspensa for flagrado dirigindo veículo, será alvo de um processo administrativo de cassação da CNH.

Possível mudança na idade mínima para obtenção da CNH

Um Projeto de Lei (PL) está em discussão e propõe a redução da idade mínima para a obtenção da CNH. A ideia é diminuir dois anos da idade mínima atualmente exigida para a emissão do documento no Brasil. Caso aprovado, essa mudança poderá impactar significativamente as leis de trânsito.

Além disso, o PL também busca estender o período de validade da Permissão Para Dirigir (PPD) de um para dois anos. A PPD é o primeiro documento concedido antes da obtenção da carteira de motorista definitiva.

O deputado Roberto Duarte, autor do projeto, argumenta que, como adolescentes com mais de 16 anos já podem votar, é incoerente que persista a fiscalização de dirigir carros ou motocicletas.

Alteração nos prazos de validade da CNH

Em abril de 2021, houve uma alteração nos prazos de validade da CNH, visando atender às novas demandas. Anteriormente, a validade era de cinco anos para condutores com menos de 65 anos e três anos para os com mais de 65 anos. Agora, as regras são as seguintes:

Para pessoas com menos de 50 anos, a validade da CNH é de 10 anos.

Pessoas com idade entre 50 e 70 anos têm uma validade de 5 anos para a CNH

Já aqueles com mais de 70 anos terão sua CNH válida por 3 anos.

Essas mudanças foram implementadas visando garantir a segurança no trânsito e atualizar os prazos conforme as necessidades dos condutores.

Ademais, é fundamental que os condutores estejam cientes das infrações que podem levar à suspensão ou cassação da CNH. Ao se deparar com uma notificação, é importante agir dentro do prazo estabelecido para apresentar recurso e evitar as consequências mais graves.

Além disso, é importante ficar atento às possíveis mudanças na legislação, como a redução da idade mínima para obtenção da CNH, que podem impactar as regras de trânsito. Por fim, é essencial respeitar as leis de trânsito e adotar uma postura responsável ao volante, garantindo a segurança de todos.