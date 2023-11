Detran do Piauí abre desconto de até 95% em juros de multas

O Detran abre desconto de até 95% em juros de multas, o que deixou os proprietários de veículos com pendências animados com a possibilidade de regularizar a situação pagando menos do que pensavam.

Desse modo, saiba como participar desse programa. Aliás, que permite parcelamento em até doze vezes e abrange débitos relacionados ao IPVA, Taxa de Licenciamento e outros impostos, confira algumas das principais informações para te passar.

Portanto, não deixe de acompanhar a leitura até o final para não perder nada importante sobre esse assunto!

Detran abre desconto de até 95% em juros de multas

Conforme mencionado acima, o Departamento Estadual de Trânsito do Piauí (Detran-PI) anunciou a abertura do sistema para descontos expressivos em multas e juros por atraso no pagamento de impostos, incluindo a taxa de licenciamento.

Sendo assim, o prazo para participação vai até 15 de dezembro, oferecendo uma oportunidade imperdível para os contribuintes regularizarem suas pendências.

Veja mais detalhes do programa

O programa permite parcelamento em até 12 vezes, apresentando descontos progressivos.

Desse modo, contribuintes com débitos relacionados ao IPVA, Taxa de Licenciamento ou outros impostos, que ocorreram até 31 de dezembro de 2022, têm direito a esses benefícios.



Ademais, a Lei ainda estabelece as condições para a aplicação dos descontos, visando facilitar a regularização dos débitos.

Veja a importância do desconto de até 95% em juros de multas

Luana Barradas, diretora-geral do Detran, destaca a importância do desconto de até 95% para a regularização da frota de veículos em todo o Estado.

De acordo com ela, a plataforma atualizada visa incentivar os proprietários a aproveitarem essa oportunidade única de redução significativa nos valores devidos.

Qual o prazo para participação?

No entanto, é essencial que os interessados ajam rapidamente, pois o prazo para participação no programa se encerra em 15 de dezembro.

Sendo assim, a data limite ressalta a urgência de aproveitar essa oportunidade exclusiva de redução de juros e multas.

Exclusão do IPVA de 2023

A Secretaria de Fazenda do Estado piauiense esclarece que o benefício não inclui o IPVA de 2023. Mas, sim, apenas os anos anteriores com pagamento em atraso são elegíveis.

Isso ressalta a importância de verificar cuidadosamente quais débitos estão aptos a receber os descontos oferecidos pelo programa.

Como é o processo de adesão?

Para participar do programa de descontos do Detran-PI, o cidadão deve acessar o site oficial do órgão.

Dessa maneira, a plataforma online oferece uma maneira conveniente e eficiente para os contribuintes aderirem ao programa e aproveitarem os descontos oferecidos.

Confira as multas e infrações elegíveis para o programa

O programa abrange multas relacionadas a:

Infrações de trânsito em rodovias estaduais (PI);

Registro e;

Licenciamento de veículos automotores, incluindo motocicletas e todas as categorias de carros.

Então, a ampla cobertura garante que uma variedade de contribuintes possa se beneficiar dos descontos oferecidos.

Veja a tabela de descontos progressivos

Assim como já dito, os descontos que o programa oferece são progressivos, dependendo da forma de pagamento escolhida.

Portanto, em pagamento único, o contribuinte pode aproveitar até 95% de redução nos juros e multas.

Ademais, parcelamentos em até 3 vezes oferecem uma redução de até 90%, em até 6 parcelas a redução é de até 80%, e em até doze parcelas, os descontos alcançam até 70%.

Vantagens de pagar a vista

Optar pelo pagamento à vista é a escolha mais vantajosa, proporcionando a redução máxima de 95% nos juros e multas.

Sendo assim, essa opção é especialmente atrativa para aqueles que buscam uma solução rápida e eficaz para regularizar suas pendências com o Detran-PI.

Quais os descontos para parcelamento em até 3 vezes?

Já para aqueles que preferem a opção de parcelamento, o programa oferece descontos significativos. Em suma, em até 3 parcelas, o contribuinte pode garantir uma redução de até 90%. Como resultado, proporciona flexibilidade financeira enquanto aproveita os benefícios do programa.

E para parcelamento em até 6 vezes?

A opção de parcelamento em até 6 vezes oferece uma solução intermediária, permitindo aos contribuintes uma redução de até 80%.

Assim, essa opção é ideal para aqueles que buscam um equilíbrio entre a conveniência do parcelamento e os descontos oferecidos.

Descontos para parcelamento em até 12 vezes

Por fim, mesmo para quem busca estender o pagamento ao longo de um período mais longo, o programa oferece descontos atraentes.

Acontece que, parcelamentos em até 12 vezes garantem uma redução de até 70%, permitindo que os contribuintes aliviem a carga financeira ao mesmo tempo que regularizam suas pendências.

Agora que você já sabe tudo sobre o fato de que o Detran abre desconto de até 95% em juros de multas, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!