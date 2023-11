Dez jogadores suspensos por 10 minutos após briga brutal da NHL em Panthers vs Senators

“Todos os jogadores no gelo têm uma penalidade de dez minutos”, anunciou o árbitro do jogo entre o Panteras da Flórida e a Senadores de Ottawa do NHL.

Foi um pênalti inusitado devido ao alto nível de tensão que se arrastou ao longo do jogo e culminou em um confronto entre Brady Tkachuk e Dmitri Kulikov que acabou envolvendo todos os jogadores.

Uma grande briga irrompe durante o jogo entre Florida Panthers e Ottawa Senators

O árbitro não se abalou e tomou a decisão única de aplicar uma penalidade de 10 minutos por má conduta a todos os jogadores no gelo.

Longe do drama, o Panteras acabou vencendo por 5 a 0 e levou o jogo.