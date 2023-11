Dez principais maneiras de corrigir a lista de amigos da PSN que não carrega ou não aparece

Sony PlayStation é um dos consoles de jogos populares que todo jogador possui atualmente. Os jogadores adoram usar o console para jogar com os amigos. Os desenvolvedores garantiram que os jogadores pudessem colocar seus amigos no jogo com quem desejam jogar, por meio do suporte multijogador.

No entanto, existem alguns jogadores que relataram problemas com o PlayStation. Os usuários relataram que o Lista de amigos da PSN não carrega, devido ao qual eles não conseguem se conectar com seus amigos e jogar. É um problema sério que os jogadores estão enfrentando. No entanto, você não precisa se preocupar, pois nós o ajudaremos Corrigir problema de não carregamento da lista de amigos da PSN.

Por que a lista de amigos da PSN não carrega?

Muitos usuários são afetados pelo problema de a lista de amigos da PSN não carregar. Existem vários motivos pelos quais os usuários estão enfrentando esse problema em seu PlayStation. Vamos listá-los um por um para que você possa entender por que está enfrentando o problema no seu PlayStation e como pode resolvê-lo.

Problemas de Internet: Os usuários que estão enfrentando o problema de a lista de amigos da PSN não carregar podem enfrentar isso se a velocidade da Internet não estiver estável.

Maneiras de corrigir a lista de amigos da PSN que não carrega ou não aparece

Muitos jogadores relataram o problema de não carregamento da lista de amigos da PSN em seu PlayStation. Já listamos os motivos pelos quais você está enfrentando esse problema. Agora listaremos os métodos pelos quais você poderá corrigir o problema no seu PlayStation.

Reinicie o console

Os usuários que enfrentam o problema de a lista de amigos da PSN não carregar devem tentar reiniciar o console, pois isso o ajudará a resolver o problema. Isso ajudou muitos usuários a resolver o problema. Então você também deve tentar.

Teste a conexão com a Internet

Quando os usuários estão tendo o problema de não carregar a lista de amigos da PSN, eles devem tentar testar a velocidade da Internet, pois isso os ajudará a saber se a conexão de Internet à qual estão conectados está funcionando corretamente. Você pode conferir este guia para aprender como testar a conexão com a Internet.

Verifique a manutenção

Se os servidores do PlayStation estiverem em manutenção, é provável que ocorra o problema de lista de amigos da PSN que não carrega. Muitos usuários descobriram que os servidores não estavam funcionando corretamente quando tentavam jogar, devido ao início do problema de não carregamento da lista de amigos da PSN.

Saia e faça login novamente

Se você estiver enfrentando o problema de a lista de amigos da PSN não carregar, você também pode tentar sair e fazer login novamente. Isso ajudará a corrigir o problema se ele estiver ocorrendo devido ao problema de sessão expirada. Portanto, você deve tentar fazer isso no seu PlayStation e verificar se o problema foi resolvido ou não.

Vá para Configurações .

. Clique em Gerenciamento de contas .

. Selecione Sair .

. Agora, confirme e você estará assinado .

. Faça login em sua conta novamente e verifique se o problema foi resolvido.

Aqueles que não atualizam suas configurações de DNS há muito tempo devem verificar se as configurações de DNS estão atualizadas corretamente. Assim, sugerimos que você verifique as configurações de DNS do PlayStation que está usando. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abrir Configurações .

. Clique em Rede e selecione o Configuração de conexão com a Internet .

e selecione o . Agora, escolha Wi-fi .

. Selecione Personalizado .

. Depois disso, escolha Endereço IP Automático .

. Agora, ajuste o Nome DHCP para Não especifica .

para . Clique em Manual de configurações de DNS .

. Agora, coloque os códigos abaixo. DNS primário:- 8.8.8.8 DNS secundário: – 8.8.4.4



Reinicie seu WiFi

Se você estiver usando um roteador WiFi para conectar o PlayStation, sugerimos que você o reinicie. Pode haver algum erro com o roteador devido ao problema que está ocorrendo ao encontrar a lista de amigos da PSN e você está recebendo a lista de amigos da PSN que não está carregando. Portanto, tente reiniciar o WiFi e verifique se o problema foi resolvido ou não.

Reconecte o PlayStation ao WiFi

Você também pode tentar reconectar o PlayStation ao seu WiFi. Se você tiver outras conexões, também poderá conectá-las para verificar se o problema ainda persiste.

Aqueles que não atualizaram seu PlayStation para o firmware mais recente provavelmente terão o problema, pois o software e o hardware podem não estar funcionando corretamente devido ao fato de o PlayStation estar tendo problemas para encontrar a lista de amigos da PSN. Você deve verificar as atualizações de firmware mais recentes em seu PlayStation para corrigir o problema.

Vá para Configurações .

. Selecione Atualizações de software do sistema .

. Se houver novas atualizações disponíveis, elas serão baixadas.

Aguarde a conclusão do processo.

Reportar à empresa

Aqueles que já tentaram todos os métodos acima, mas ainda recebem o mesmo erro, devem tentar entrar em contato com a equipe de suporte, pois serão eles que poderão ajudá-lo a resolver o problema.

