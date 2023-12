Di Maria alerta jogadores para evitarem antagonizar Messi: ele fica entusiasmado e é pior

PA infame briga de Oland e Argentina durante as oitavas de final da Copa do Mundo FIFA de 2022 foi apontada como um exemplo para nunca irritar Lionel Messi, de acordo com o ala da Albiceleste, Anjo Di Maria.

A vitória nos pênaltis dos vencedores da Copa do Mundo sobre os seus homólogos europeus foi destacada com muitos conflitos entre jogadores de ambos os lados e particularmente como um jogador normalmente tímido. Messi tornou-se muito vocal e agressivo.

No jogo do Estádio 974, o ex-atacante do Real Madrid lembrou que sabia Messi ficou entusiasmado quando viu um sorriso em seu rosto.

“Eu percebi, você percebeu, minha avó percebeu…” De Maria disse, ao ver o sorriso. “São coisas dele, que às vezes ficam dentro dele. Quando você fala dele, ele acaba jogando isso para você em um bilhete ou faz isso em um tribunal.

“Ele fala assim, dessa maneira. Acho normal. Tem gente que às vezes não o respeita e não percebe que ele é o melhor jogador da história. Não se deve dizer nada a ele porque ele acaba ficando entusiasmado e é pior.”

O extremo, que também jogou pelo Manchester United e PSGdisse isso MessiA personalidade de Carlos mudou durante o torneio, quando ele experimentou pela primeira vez o sucesso internacional: a Copa América de 2021.

“Já na Copa América 2021, Messi era outro homem” De Maria adicionado. “Ele começou a ter outro caráter, que ele tinha mas não demonstrava tanto. Depois daquela copa, ele começou a não ficar calado”.

Di Maria: A Holanda não jogava futebol

O treinador da Holanda, Louis van Gaalé conhecido por suas inovações táticas e por sua maneira de fazer o que for preciso para ultrapassar a linha e o sistema que empregou contra a Argentina não foi apreciado.

Os holandeses jogaram futebol direto, com o objetivo de combater os baixos e traiçoeiros sul-americanos com defesa agressiva e bolas para seus 1,80 m de ataque, Wout Weghorstque deu um gol.

“Aquele jogo foi espetacular, impecável” De Maria disse. “Eles nos amarraram com bolas longas e empurrões, coisas que normalmente se diz: ‘Sim, também jogamos futebol’.

“Isso não é jogar futebol, é jogar bola. Eles nos empataram jogando assim. No final, passamos e merecemos pelo jogo que fizemos.”