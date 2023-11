Dia Brasil VOLTA A CONTRATAR para DIVERSOS SETORES

O Dia Brasil, rede de supermercados já consolidada no território brasileiro, está recrutando novos funcionários para compor o seu time. Dessa maneira, antes de falar um pouco mais sobre a companhia, verifique quais são os postos de trabalho e suas respectivas localidades:

Operador (a) de Loja – Zona Sul Ribeirão Preto – Ribeirão Preto – SP – Atendimento;

Operador (a) de Loja – Campo Grande – Santos – SP – Atendimento;

Operador (a) de Loja – Vila Dos Lavradores – Botucatu – SP – Atendimento;

Operador (a) de Loja – Cidade Monções – São Paulo – SP – Atendimento;

Programa Jovem Aprendiz – Vinhedo – SP – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Loja – Vila Uberabinha – São Paulo – SP – Atendimento;

Operador (a) de Loja – Itaim Bibi – São Paulo – SP – Atendimento;

Programa Jovem Aprendiz – Jundiaí – SP – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – Santo André – SP – Lojas / Shopping;

Encarregado De Loja – Louveira – SP – Atendente / Recepção / Garçom;

Operador (a) de Armazém – Mauá – SP – Lojas / Shopping;

Analista de Remuneração SR – São Paulo – SP – Cargos e Salários, Benefícios, Relações Sindicais;

Operador (a) de Loja – Planalto Verde – Ribeirão Preto – SP – Atendimento;

Gerente de Grupo – Comercial (Categoria DPH) – São Paulo – SP – Compras;

Estágio Em Administração – São Paulo – SP – Administração Geral;

Especialista Inteligência Comercial – São Paulo – SP – Atendimento.

Mais sobre o Dia Brasil

Contando mais sobre o Dia Brasil, podemos frisar que a rede Dia nasceu na Espanha em 1979 e, por meio de um agressivo ritmo de expansão, conquistou seu espaço, estando hoje em quatro países: Espanha, Argentina, Brasil e Portugal.

Com mais de 7 mil empregados somente no Brasil e 30.000 no mundo, é a rede responsável por trazer um conceito inovador ao varejo brasileiro, otimizando custos e garantindo ao cliente proximidade e produtos de qualidade, aliados ao menor preço.

É a única empresa do segmento a atuar com lojas próprias e franquias. No Brasil, contamos com cinco Centros de Distribuição e mais de 600 lojas nos estados de São Paulo e Minas. Pioneirismo é a marca registrada do Dia, além de ser a primeira franqueadora supermercadista do Brasil, também foi precursora na oferta de produtos de marca própria.

Por fim, trabalhar no Dia Brasil é viver um ambiente inspirador, cheio de desafios e oportunidades.

Venha escrever uma trajetória de sucesso junto a uma das empresas que mais crescem no mundo e no país.

Como enviar o seu currículo?



Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página da InfoJobs. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

