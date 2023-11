O programa Desenrola Brasil está se preparando para uma semana repleta de oportunidades para aqueles que buscam resolver suas dívidas de até R$ 20 mil. Desse modo, a partir de hoje, dia 20, condições especiais serão oferecidas para a negociação desses débitos. Confira pontos importantes para o seu plano de finanças pessoais!

“Dia D – Mutirão Desenrola” acontecerá em 22/11; entenda

Além disso, na próxima quarta-feira, dia 22, o Ministério da Fazenda realizará o inovador “Dia D – Mutirão Desenrola”, uma iniciativa que promete facilitar ainda mais a regularização financeira dos cidadãos.

O que o Desenrola Brasil oferece?

Em resumo, desde sua introdução em julho deste ano, o Desenrola Brasil, um programa do governo federal, tem como principal objetivo atender cerca de 70 milhões de pessoas com pendências financeiras. Dessa forma, para encorajar a quitação das dívidas, o governo oferece descontos sobre os débitos e proporciona aos credores a oportunidade de redução de impostos.

Ampliação das dívidas negociáveis

Inicialmente, o programa contemplava apenas débitos bancários para aqueles que tinham dívidas de até R$ 20 mil. Entretanto, a partir de hoje, amplia-se a gama de possibilidades, permitindo acordos especiais para:

Dívidas não bancárias: como contas de água, luz, telefone, cartões de crédito, compras em varejo, gastos com educação, entre outros;

Dívidas bancárias: como cheques, empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, entre outros.

Conforme as diretrizes do programa, as dívidas negativadas entre 2019 e 31 de dezembro de 2022 são elegíveis para negociação. Aquelas contraídas após essa data não estão incluídas no programa, mas os credores podem oferecer condições favoráveis de pagamento de forma independente.



Você também pode gostar:

Condições de pagamento especiais

Um dos pontos cruciais do Desenrola Brasil são suas condições de pagamento atrativas. Desse modo, os valores das dívidas acumuladas poderão ser quitados por meio de duas opções:

Pagamento à vista, com descontos que podem chegar a 99% do valor original da dívida;

Parcelamento em até 60 meses (5 anos), com juros limitados a 1,99% ao mês.

Como negociar suas dívidas

Para aqueles interessados em participar do programa, as negociações podem ser realizadas:

Nos canais bancários: agências físicas, aplicativos e outros meios de comunicação disponibilizados pelas instituições financeiras.

No site do Desenrola: é necessário realizar login no Gov.br com uma conta de nível prata ou ouro. Após o acesso, o usuário pode selecionar a dívida desejada e formalizar o acordo de renegociação.

O Dia D – Mutirão Desenrola

No dia 22 de novembro, ocorrerá o “Dia D – Mutirão Desenrola”. Neste dia, as agências bancárias funcionarão em horário estendido, possibilitando um atendimento mais longo para negociações e regularização de dívidas.

Certamente, o Desenrola Brasil se firma como uma oportunidade imperdível para aqueles que buscam regularizar suas dívidas de até R$ 20 mil. Uma vez que com condições especiais e descontos atraentes, o programa se destaca como uma solução viável para a reconstrução do crédito e o alívio financeiro dos cidadãos brasileiros.

Portanto, aproveite essa semana intensa de oportunidades oferecidas pelo Desenrola Brasil para retomar o controle de suas finanças.

Faça um planejamento financeiro para se livrar das dívidas

De modo geral, é muito importante fazer um planejamento financeiro para lidar melhor com as oportunidades de renegociação de dívidas. Sendo assim, separe seus custos e categorize-os por fixos e variáveis. Dessa maneira, poderá ter maior clareza sobre quais valores podem ser renegociados dentre suas dívidas atuais.

Além disso, considere o valor das parcelas dentro do seu planejamento para não criar um novo ciclo de endividamento ao tentar renegociar diversas dívidas ao mesmo tempo.

Caso possua muitas dívidas, faça uma negociação parcial para que posteriormente possa negociar o restante. Já que assim poderá obter maior segurança financeira. Por fim, usar um aplicativo de finanças ou uma planilha pessoal pode ser muito útil nessa categorização e planejamento em longo prazo.