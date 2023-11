Dicas para deixar seu celular novinho em folha!

Seu celular já não é tão novo e começa a mostrar sinais de desgaste? Não se preocupe, existem várias maneiras de dar um novo visual e melhorar a performance do seu aparelho. Esta matéria do Notícias Concursos irá guiá-lo através de várias dicas e truques para deixar seu celular como novo.

Mantendo o sistema operacional atualizado

Os updates do sistema operacional são fundamentais para o desempenho do seu celular. Eles corrigem bugs, melhoram a segurança e aprimoram suas funções. Para verificar as atualizações disponíveis, siga o caminho: “Configurações” > “Sistema” > “Atualização do sistema”. Ainda que seu aparelho seja mais antigo, algumas marcas como Samsung e Xiaomi, continuam fornecendo atualizações por até quatro e dois anos, respectivamente.

Renovando a aparência com um novo launcher

Se você está buscando uma nova interface para o seu celular, a instalação de um novo launcher pode ser a solução. Estes aplicativos simulam outros sistemas operacionais e permitem a personalização dos elementos do celular.

Trocando a película e a capa do celular

Com o tempo, a capa e a película do seu celular podem se desgastar, dando ao aparelho um aspecto envelhecido. Trocar esses acessórios regularmente mantém o seu celular com aparência de novo.

Liberando espaço de armazenamento

O acúmulo de arquivos inúteis pode prejudicar o desempenho do seu celular. Fotos, vídeos e gifs podem lotar a memória interna do celular, causando lentidão. Faça uma limpeza virtual e apague os arquivos que não são mais úteis.



Você também pode gostar:

Desinstalando aplicativos desnecessários

Aplicativos que não são mais utilizados também ocupam espaço na memória do seu celular. Verifique os aplicativos instalados e desinstale aqueles que você não utiliza mais.

Trocando a bateria

A bateria é um componente do celular que se desgasta com o tempo. Se a bateria do seu celular está apresentando defeitos, mas o aparelho continua funcionando bem, você pode considerar a troca da bateria.

Dicas de como deixar o celular mais rápido

Desligue e Ligue seu Celular

Pode parecer simples, mas desligar e ligar o celular tem o poder de resolver muitos problemas, graças ao famoso reboot. Ao fazer isso, o sistema elimina processos e dados em cache que podem estar deixando o aparelho lento.

Mantenha pressionado o botão liga/desliga do celular por cerca de 30 segundos ou até que ele reinicie;

Se abrir um menu suspenso, toque em “Reiniciar”.

Faça Backup dos seus Arquivos

Se você tem arquivos importantes no seu celular e não quer deletá-los, o recomendado é fazer um backup. Você pode transferir esses arquivos para um computador ou HD externo.

Crie uma pasta de backup no computador; Conecte o celular no PC via USB; Aguarde a leitura do aparelho; Explore as pastas de arquivos do celular; Selecione os arquivos que deseja salvar e transfira para a pasta de backup no computador.

Verifique os Últimos Aplicativos Instalados

Alguns aplicativos podem deixar o celular mais lento. Por isso, é importante verificar os últimos que você instalou.

Reinicie o telefone; Remova um por um os aplicativos recentemente instalados; Após cada remoção, reinicie o telefone; Verifique se a remoção do aplicativo resolveu o problema.

Restaure as Configurações de Fábrica

Se nenhuma das dicas anteriores der certo, você pode considerar restaurar as configurações de fábrica do seu celular. Mas lembre-se: isso irá apagar todos os dados do aparelho. Por isso, faça um backup antes.

Com essas dicas simples, é possível rejuvenescer o seu celular e melhorar a sua performance. Assim, você poderá usufruir do seu aparelho por mais tempo, economizando dinheiro e evitando o descarte desnecessário de eletrônicos.