Dicas para o VERÃO: confira como EVITAR PROBLEMAS por conta do CALOR no trabalho ou em casa

A estação mais quente do ano é bem esperada por uns, mas outros odeiam. Por conta do calor intenso, muitas pessoas acabam tendo vários tipos de problemas. Então, conhecer algumas dicas para o verão pode ajudar a não sofrer tanto nessa hora.

Por isso, se você está procurando formas de aliviar o calor e aproveitar a estação de forma mais tranquila, veio ao lugar certo. Afinal, separamos algumas dicas de ouro para te ajudar a atravessar o verão e aproveitar o momento sem desconforto.

Altas temperaturas podem causar problemas

O verão alto ainda nem chegou de forma total e muitos estados já estão em estado de alerta por conta das altas temperaturas. Por exemplo, o Rio de Janeiro registrou recorde de calor, com sensação térmica máxima de 58º na semana mais quente do ano.

Outros estados, como São Paulo também registraram temperaturas muito elevadas nos últimos tempos. Inclusive, muitos idosos e crianças têm passado por situações de emergência por conta do calor muito intenso.

Leia também: Onda de calor: Governo emite COMUNICADO URGENTE para todos os brasileiros

Dicas para o verão não causar tantos males

Antes de aproveitar o sol intenso, é fundamental conhecer os efeitos das altas temperaturas para o organismo. Confira alguns dos problemas que o excesso de calor pode causar, quando não existem cuidados especiais:

Ressecamento da pele;

Desidratação;

Convulsões;

Queda de pressão;

Queimaduras;

Insolação.



Você também pode gostar:

Então, para te ajudar a aproveitar a estação de forma mais tranquila, separamos algumas dicas importantes sobre cuidados com o verão. Aproveite para entender como conseguir aproveitar a praia, a piscina e o calor.

1.Se hidrate

A primeira entre nossas dicas para o verão é manter a hidratação em dia durante a época de calor. Em tempos comuns, o ideal é consumir em média dois litros de água por dia, para um indivíduo adulto e saudável.

Porém, em períodos mais quentes, a perda de líquidos por conta do suor e do metabolismo pode ser maior. Então, essa quantidade pode variar para um pouco mais, de acordo com o tamanho e peso de cada pessoa.

2.Use protetor solar – dicas para o verão

O protetor solar é um item de primeira necessidade para quem quer curtir o verão de forma segura. Afinal, ele cria uma camada que bloqueia a ação direta do sol, e evita até mesmo que você sofra com as queimaduras pelo excesso de exposição.

Porém, é sempre importante lembrar que cada tonalidade de pele recebe a iluminação e requer um tipo de proteção diferente. Portanto, não deixe de conferir se você está utilizando o produto correto para seu tipo de pele e necessidades.

3.Cuidado com a exposição ao sol

A exposição ao sol por períodos prolongados pode causar muitos problemas. Seja insolação, queimaduras e até mesmo desidratação severa. Em algumas vezes, mesmo com o uso de protetores solares existem danos que a luz solar pode causar.

Portanto, se estiver trabalhando, ou curtindo as férias, não esqueça de permanecer um período fora do sol. Assim, você pode evitar que a incidência forte te cause muitos danos e faça mal à saúde e torne suas férias uma verdadeira dor de cabeça.

Além disso, o uso de bonés, chapéus e roupas um pouco mais compridas podem evitar que a luz tenha contato direto com a pele. Porém, nesses casos é preciso manter a hidratação sempre em dia, por conta do suor excessivo.

Leia mais: Cuidados com os cabelos no verão

4.A alimentação é essencial – dicas para o verão

Assim como a hidratação, a alimentação também é uma parte super importante dos cuidados e dicas para o verão. Afinal, nessa época o metabolismo se comporta de forma diferente, e você pode sentir menos apetite por conta disso.

Então, muitas pessoas acabam sem comer por longos períodos, o que junto com o calor intenso é um problema grande. A pressão pode cair, e ocorrem desmaios e até problemas mais graves por conta disso.

Portanto, a dica é não permanecer sem se alimentar, optando por comidas mais leves. Afinal, o seu corpo também gera calor durante a digestão, o que pode aumentar ainda mais a sensação de abafamento.

5.Praia e piscina exigem cuidados especiais

O calor e verão alto sempre vão muito bem com aquela praia ou uma piscina, para refrescar o corpo e ajudar a relaxar. Porém, essas atividades também podem causar alguns problemas, quando a atenção não vem junto no pacote.

Por conta do sal do mar, ou o cloro da piscina, alguns problemas de pele podem surgir. Além disso, dentro da água salgada a ação do sol pode ser um pouco mais intensa que o normal, necessitando de um cuidado mais assertivo.

Por exemplo, o uso de protetores solares, a hidratação e não se expor a longos períodos sob o sol podem ajudar. Então, sempre cuide de sua pele e do organismo também enquanto estiver aproveitando a calmaria das águas.

6.Aproveite com consciência

Alguns danos decorrentes do calor podem trazer sérios prejuízos à saúde e causar muito problemas a curto, médio ou longo prazo. Por isso, a moderação é sempre um item essencial entra as dicas para o verão.

Um exemplo muito claro é o consumo de álcool em praias ou piscinas. Assim, é importante aproveitar, mas manter um cuidado ao nadar. Além disso, não se expor a um calor ou sol muito intenso, e evitar sempre os problemas decorrentes do excesso.

7.Trate sua pele – dicas para o verão

Ainda, é importante tomar cuidado com a pele durante a estação mais quente do ano. Afinal, o sol acaba causando danos, perda de hidratação e em casos mais extremos, queimaduras que podem variar em gravidade.

Então, use sempre hidratantes depois de se expor ao sol, mantendo a pele hidratada. Evite banhos muito quentes, que potencializam os danos. Além disso, não esqueça de manter o protetor solar em dia, de acordo com a necessidade e tipo de pele que você possui.

Por fim, se quiser descobrir outras dicas incríveis sobre cotidiano e como melhorar sua rotina, continue acompanhando os conteúdos aqui no blog. Separamos os melhores tópicos para te ajudar a tornar sua vida mais simples e otimizada.