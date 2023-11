dicas valiosas para a redação são reveladas

A Fuvest é uma fundação brasileira que organiza o Vestibular que permite o acesso dos candidatos aprovados à Universidade de São Paulo (USP).

O calendário oficial do Vestibular 2024 da Fuvest já foi divulgado e os candidatos devem ficar atentos: as provas da primeira fase serão aplicadas no dia 19 de novembro, enquanto a segunda fase acontecerá nos dias 17 e 18 de dezembro.

Se você quer conseguir um desempenho no Vestibular da Fuvest, é fundamental que você conheça as principais informações sobre o funcionamento do processo seletivo, incluindo a prova de redação, um dos elementos mais importantes de todo o Vestibular.

Tenha em mente que, no Vestibular da Fuvest, a prova de redação é extremamente importante, uma vez que ela é responsável por 12,5% da pontuação total do candidato no exame, uma porcentagem muito considerável e que poderá influenciar a aprovação do candidato.

Assim, para te ajudar a turbinar o seu desempenho, trouxemos um resumo com dicas valiosas sobre a prova de redação do Vestibular 2024 da Fuvest. Vamos conferir!

Temas de edições passadas

É muito importante que você se prepare de forma realista para a prova de redação do Vestibular da Fuvest, simulando as condições reais da prova. Uma boa estratégia para conseguir simular o vestibular é praticar com temas de edições passadas do processo seletivo.

Veja quais foram os temas das edições anteriores do Vestibular da Fuvest:

Fuvest 2023: Refugiados ambientais e vulnerabilidade social;

Fuvest 2022: As diferentes faces do riso;

Fuvest 2021: O mundo contemporâneo está fora da ordem?;

Fuvest 2020: O papel da ciência no mundo contemporâneo;

Fuvest 2019: Passado/ presente;

Fuvest 2018: Limites para a arte.



Você também pode gostar:

Entenda as exigências da Fuvest

É importante que você entenda quais são as exigências da prova de redação no Vestibular da Fuvest. Para isso, você pode ler o edital ou o Manual do Candidato do processo seletivo.

Mas, saiba que essa não é a única forma de entender as exigências da banca examinadora. Outra estratégia que também pode ser usada é estudar as propostas de redação de edições passadas com atenção para entender o que foi cobrado e avaliado.

Os estudantes devem saber que a prova de redação da Fuvest exige a produção de um texto dissertativo-argumentativo. Idealmente, o texto deverá ser dividido em três partes: introdução (1 parágrafo), desenvolvimento (2 parágrafos) e conclusão (1 parágrafo).

Ainda, devemos ressaltar também que a redação do Vestibular da Fuvest deve possuir no mínimo 20 linhas e é proibido deixar a folha em branco. Os candidatos também não devem fugir do tema ou do gênero propostos pela banca examinadora.

Planeje a redação

É fundamental que você planeje a sua redação antes de começar a escrever. Essa estratégia envolve ler e entender o tema proposto, fazer um planejamento da estrutura do texto e dos argumentos que você pretende discutir ao longo dele.

Tenha em mente que o planejamento do texto pode te ajudar a começar a sua redação de forma organizada e com uma direção definida, evitando a situação estressante de começar o texto e não conseguir prosseguir.

Dessa forma, faça um esquema para o texto, definindo os principais pontos que serão abordados e quais serão os repertórios usados. Os repertórios devem ser usados para sustentar os seus argumentos e devem ser inseridos principalmente no parágrafo de introdução e nos parágrafos de desenvolvimento da redação.

Deixe o título por último

Por fim, lembre-se de que você precisará criar um título para a sua redação no Vestibular da Fuvest. Mas, sabemos que criar um título para o seu pode não ser sempre é uma tarefa fácil. Assim, para que você consiga criar um título criativo e eficiente, deixe para pensar em possibilidades somente depois de terminar de escrever todo o texto.

Dessa maneira, tente escrever o seu título somente depois que você já tiver terminado a sua redação. Assim, você já terá uma ideia geral dos principais tópicos do seu texto e a forma com a qual eles se relacionam com o tema proposto pela prova da Fuvest.