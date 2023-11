Dick Butkus morreu de acidente vascular cerebral, afirma atestado de óbito

Uma lenda do Chicago Bears Dick Butkus morreu após sofrer um acidente vascular cerebral no mês passado, de acordo com a certidão de óbito obtida por TMZ Esportes.

Nós contamos a história… o linebacker intermediário do Hall da Fama faleceu no dia 5 de outubro em sua casa em Malibu, CA, e agora sabemos o que aconteceu com o querido astro do futebol.

O certificado, emitido pelo Departamento de Saúde de Los Angeles, mostra o “acidente cerebrovascular” – mais comumente conhecido como acidente vascular cerebral – como a causa imediata da morte.

Também foram listadas causas secundárias… incluindo fibrilação atrial (batimento cardíaco irregular) semanas antes de sua morte, e lidar com colesterol alto e aterosclerose (artérias espessas/endurecidas) durante anos.

O documento também aponta que Butkus foi submetido a uma cirurgia de revascularização do miocárdio em 2001.

Apropriadamente, a ocupação de Butkus está listada como “linebacker”… considerando que ele foi um dos melhores que já jogou nessa posição. Seu negócio, sem surpresa, é a Liga Nacional de Futebol, onde dominou por nove temporadas.

Como informamos anteriormente… os paramédicos responderam a uma chamada de um paciente com parada cardíaca na residência de Butkus em Malibu às 12h51. Ele foi declarado morto na cena.