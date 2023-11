Diddy critica a Warner Brothers por proibir sua fantasia de Coringa de 2022: ele ganhou o Halloween?

Dvocê se lembra do rapper A fantasia de Halloween de Diddy no ano passado? Segundo vídeo divulgado por ele, Waner Brothers não gostou de ter divulgado o Palhaço através de seu figurino, que é uma propriedade intelectual do estúdio. Como resposta, ele decidiu ir ao máximo e se vestir como outro personagem famoso que é propriedade de irmãos Warner.

Essa última fantasia do Coringa era realmente ótima, mas ainda era meio desagradável. Diddy tentou entrar no personagem, mas a resposta definitivamente não foi o que ele esperava.

Diddy trolls Warner Brothers com um curta-metragem do Batman cheio de ação

Embora muitos tenham ficado chocados, o homem sob aquele Palhaço fantasia era na verdade o rapper, a maioria que o viu não gostou de como sua performance foi exagerada. O aviso de Warner foi uma carta de cessar e desistir que Diddy tornou pública pouco antes dia das Bruxas noite.

A resposta de Diddy à carta de cessar e desistir do WB

Apesar de entrar em apuros com WB, Diddy decidiu se vestir como homem Morcego para a noite de Halloween deste ano e até fez um curta-metragem completo sobre isso. Ele intitulou, ‘O Cavaleiro Mais Sombrio‘. Foi uma produção de alto valor que incluiu um batmóvel do Cristóvão Nolan filmes e Diddy usaram um tema quente como parte da história. O rapper sequestrou muitos executivos de estúdio que levaram ao fim a greve dos roteiristas, colocando-se como o herói do SAG-AFTRA. Parabéns a Diddy por ser tão astuto e criativo em sua resposta à carta de cessar e desistir da Warner. Mas pintando-se como o SAG-AFTRA salvador pode ser um pouco demais, até para ele.

Dado que isto é dia das Bruxas, é perfeitamente possível que Diddy tenha inventado toda essa história para adicionar mais força à fantasia de Halloween deste ano. Nenhum representante da Warner Bros apareceu para confirmar o que Diddy disse pouco antes de seu curta-metragem ser lançado. Isto é o que ele disse aos seus seguidores nas redes sociais: “irmãos Warner advogados, vocês podem me ver? Coloque esta câmera em mim bem aqui. Chefe do departamento jurídico, amanhã, veja o que eu faço. Recebi vários e-mails do estúdio me dizendo para não ser o Palhaço mais, que eu estava violando a marca registrada. Então não sei o que serei este ano. Para o filho da puta que demorou todo esse tempo para me dizer para não ser o Coringa, você venceu.”