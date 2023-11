Diddy é alvo de investigação criminal da NYPD, aparentemente envolve agressão sexual

Diddy é objeto de uma investigação secreta da polícia de Nova York e, embora não esteja claro se seu ex, Cássia Ventura, fez a denúncia criminal, há fortes indícios de que ela envolve agressão sexual.

Fontes policiais disseram ao TMZ… há um caso aberto no NYPD com o nome “Sean Combs”. Fomos informados de que é um caso ativo, mas o arquivo do caso foi “bloqueado” – o que significa essencialmente que é um caso sensível onde o acesso é restrito.

Conforme informamos, Cassie entrou com uma ação federal explosiva, que alega estupro e tráfico de pessoas, entre outras acusações.

Perguntamos sobre o caso ao NYPD, e eles responderam com esta declaração… “O NYPD leva os casos de agressão sexual e estupro extremamente a sério e insta qualquer pessoa que tenha sido vítima a registrar um boletim de ocorrência para que possamos realizar uma investigação abrangente, e oferecer apoio e serviços aos sobreviventes.”

Parece que, com base na declaração, este não é apenas um caso de agressão sexual, mas o NYPD está procurando ativamente por outras supostas vítimas.

Entramos em contato com outras autoridades em diversas jurisdições que Cassie menciona em sua reclamação – incluindo Miami, Beverly Hills e Los Angeles – e em todos os momentos, obtivemos a mesma resposta… nenhum relatório policial foi registrado no que diz respeito a Cassie ou Diddy, e nenhuma investigação foi iniciada.

Encontramos um caso de 2016, onde o TMZ divulgou a história, os policiais de BH foram chamados após um argumento de separação de algum tipo entre Diddy e Cassie. Um relatório de incidente doméstico foi feito, mas nenhuma ação legal foi seguida.

Como informamos, Cassie tem reivindicou tudo desde estupro, agressão/agressão e até tráfico de pessoas – isso depois de alegar que Diddy a forçou a fazer sexo com prostitutos além das fronteiras estaduais.

Como isso poderia constituir um crime federal, também verificamos com fontes federais de aplicação da lei – incluindo o Ministério Público dos EUA no Distrito Sul de NY, bem como o FBI – e em ambas as frentes… zip.

O advogado de Diddy se manifestou forte, denunciando o processo de Cassie. Ele nos disse que a maioria de suas reivindicações seriam excluídas do processo criminal com base no prazo de prescrição. Sua alegação de estupro, no entanto, ainda pode ser processada aqui em Cali – então o tempo dirá se ela apresentará uma queixa criminal lá.

Diddy negou veementemente todas as acusações de Cassie… e a acusou de tentar extorqui-lo por muito dinheiro, no valor de US$ 30 milhões.