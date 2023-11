Diddy processado por Ex Cassie por suposto estupro, abuso e tráfico humano

Diddy foi acusado de estupro e uma infinidade de outros crimes por sua ex-namorada, Cássiaem um processo bombástico que detalha alegações perturbadoras que, segundo ela, duram anos.

A cantora nomeou o chefão Bad Boy em uma ação federal que ela abriu na quinta-feira em Nova York – na qual ela alega uma série de transgressões contra Diddy… incluindo alegações de tráfico humano – e uma alegação chocante de que ele invadiu a casa dela em 2018 e sexo forçado é ela.

O suposto estupro, diz Cassie, ocorreu no final do relacionamento deles em 2018… quando ela decidiu deixar Diddy para sempre. De terno, ela diz que eles foram jantar uma noite daquele ano, o que Cassie achou que seria uma discussão sobre como cada um deles poderia seguir em frente.

Depois, ela diz que eles foram para a casa dela… mas afirma que Diddy forçou a entrada no apartamento dela, apesar dos protestos de Cassie. Cassie afirma que Diddy a beijou à força e começou a arrancar suas roupas … momento em que ela alegou que ele a estuprou, enquanto ela dizia “não”.

Após esse suposto incidente, Cassie diz que tentou se separar completamente de Diddy… se afastando e cortando todos os laços com Bad Boys – enquanto estava sob muito estresse.

Embora esta afirmação seja, com certeza, a mais chocante… é apenas a ponta do iceberg do que mais é alegado em seu processo – incluindo anos do que Cassie afirma ter sido abuso físico e emocional nas mãos de Diddy, como espancamentos e pisadas que ela supostamente distribuiu regularmente ao longo de seu longo relacionamento – que Cassie diz ter começado em 2005.

Durante o tempo que passaram juntos, Cassie afirma que Diddy costumava usá-la com drogas e álcool, obrigava-a a carregar armas de fogo na bolsa enquanto estava em público… e pior ainda, ela alega que ele a forçou a fazer sexo com vários prostitutos diferentes. os anos.

Cassie afirma que Diddy filmaria essas ligações coordenadas com ela e as prostitutas (que ela afirma terem sido contratadas por Diddy) … e se daria prazer enquanto assistia à relação sexual.

Outra afirmação surpreendente aqui … Cassie alega que Diddy uma vez disse que iria explodir o carro de Kid Cudi enquanto ele estava em casa – isso depois de saber de um breve relacionamento que ele e Cassie compartilharam por volta de 2011 ou mais – e vai é afirmar que em 2012… o carro de Kid Cudi, de fato, explodiu na entrada de sua garagem. Ela não diz, explicitamente, que Diddy orquestrou isso… mas ela diz que o fato de ter acontecido como se ele tivesse ameaçado aterrorizou ela e sua segurança.

Nem é preciso dizer… essas acusações são absolutamente impressionantes, mas Cassie insiste que elas aconteceram – dizendo: “Depois de anos em silêncio e escuridão, estou finalmente pronta para contar minha história e falar em meu nome e em meu nome”. o benefício de outras mulheres que enfrentam violência e abuso em seus relacionamentos.” Cassie afirma ter sofrido muito com o que supostamente sofreu com Diddy… e diz que ainda hoje lida com as repercussões.

Diddy, entretanto, apresentou uma defesa firme… chamando as reivindicações de Cassie de um abalo financeiro direto por meio de seu advogado: “O Sr. Combs nega veementemente essas alegações ofensivas e ultrajantes. Nos últimos 6 meses, o Sr. Combs tem sido sujeito à persistente demanda de US$ 30 milhões da Sra. Ventura, sob a ameaça de escrever um livro prejudicial sobre seu relacionamento, que foi inequivocamente rejeitado como chantagem flagrante. Apesar de retirar sua ameaça inicial, a Sra. e mentiras ultrajantes, com o objetivo de manchar a reputação do Sr. Combs e buscar um dia de pagamento.”