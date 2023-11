Dificuldades para COMPROVAR RENDA? CADASTRO POSITIVO pode te ajudar

Deseja solicitar um cartão de crédito, mas encontra dificuldades em comprovar renda? O Cadastro Positivo pode ser uma excelente aliada na avaliação do banco, evidenciando sua reputação como pagador confiável.

O sistema foi desenvolvido principalmente para auxiliar o profissional independente. Contudo, o cliente que possui débitos pendentes, mas que mantém suas obrigações financeiras em dia, também tem a facilidade de obtenção de crédito ao comprovar renda com o Cadastro Positivo.

Como funciona o Cadastro Positivo?

No dinâmico universo financeiro em constante transformação, estar à frente e tomar decisões bem fundamentadas é crucial. Uma ferramenta que revolucionou o panorama do crédito é o Cadastro Positivo, um sistema de avaliação de crédito que proporciona uma visão abrangente do comportamento financeiro de um indivíduo.

Diferentemente das análises de crédito convencionais que se concentram exclusivamente em aspectos desfavoráveis, o Cadastro Positivo leva em conta as atividades financeiras positivas. Essa abordagem proporciona aos credores uma compreensão abrangente de sua capacidade de crédito, permitindo que ofereçam termos personalizados e vantajosos.

Ao aderir, você autoriza bancos e instituições financeiras a acessarem seu histórico de pagamentos. Em seu registro, constam desde despesas mensais, como água, luz, aluguel e telefone, até financiamentos, consórcios e crediários. Isso evidencia seu comprometimento com obrigações financeiras e sua reputação como pagador confiável, mesmo diante de contas a serem pagas.

As instituições financeiras não têm acesso indiscriminado ao seu histórico de pagamentos. Isso torna o Cadastro Positivo uma ferramenta que pode elevar sua pontuação de crédito. Além disso, ela também auxilia na obtenção de condições mais vantajosas, como financiamentos com juros mais baixos, por exemplo.

O score representa uma análise de risco baseada em seus hábitos de consumo, avaliando a probabilidade de você honrar o empréstimo solicitado e evitar inadimplência. A pontuação de crédito varia de 1 a 1000, sendo que quanto mais alta, maior a certeza da aprovação de seu crédito.



Você também pode gostar:

Os benefícios oferecidos

Oportunidades aprimoradas de crédito: Ao evidenciar seu comportamento financeiro responsável, o Cadastro Positivo cria oportunidades para opções de crédito aprimoradas e taxas de juros mais favoráveis;

Aprovações de empréstimos aceleradas: Os credores podem avaliar prontamente sua capacidade de crédito, resultando em aprovações de empréstimos mais rápidas;

Condições flexíveis: Com um histórico de crédito positivo, é possível negociar termos de pagamento mais flexíveis que se adequem à sua situação financeira.

Como fazer para se incluir?

A inclusão no Cadastro Positivo pode ser realizada online ou pessoalmente nos postos das entidades de proteção ao crédito, como SPC, Serasa e Boa Vista. Para iniciar o cadastro, é necessário fornecer informações como nome completo e endereço.

Além disso, é preciso apresentar cópias do CPF e de um documento com foto. Após essas etapas, basta confirmar a adesão. No entanto, é importante estar ciente de que esses procedimentos podem passar por alterações.

Em outubro de 2017, o Senado aprovou um novo projeto de lei com o intuito de tornar a inclusão no Cadastro Positivo automática, dispensando a necessidade de preenchimento de formulários. A proposta visa simplificar o processo e ampliar o número de participantes no registro. O texto aguarda votação na Câmara dos Deputados.

Em suma, o Cadastro Positivo se diferencia das pontuações de crédito tradicionais ao focalizar tanto em comportamentos financeiros positivos quanto negativos. Então, proporciona uma visão mais abrangente da capacidade de crédito de um indivíduo.

Contudo, quem quiser pode escolher não participar, mesmo que os resultados sejam melhores oportunidades de crédito e condições reais mais favoráveis.

Lembrando que a adesão ao sistema implica no compartilhamento de dados financeiros. No entanto, medidas rigorosas de proteção de dados estão em vigor para garantir a segurança das informações.

Essa, então, é uma ótima forma de manter um histórico de crédito positivo para contribuir com sua pontuação geral. E se você precisa de comprovação de renda, também pode se beneficiar da facilidade de consulta das suas informações.