Dillon Brooks faz jus à ameaça de ‘prender’ LeBron James, enquanto os Rockets conquistam a vitória sobre o Lakers

Hestrela de Ouston Rockets Dillon Brooks cumpriu sua promessa de prender a lenda da NBA Lebron James.

Brooksconhecido por seu estilo de jogo agressivo e confrontos ocasionais, fez jus às suas palavras como o Foguetes dominou o Los Angeles Lakers com uma vitória retumbante por 128-94, contribuindo para o Lakers‘preocupações crescentes com um recorde de 3-5.

Apesar de registrar estatísticas individuais modestas (cinco pontos, quatro rebotes e uma assistência em 25 minutos), sua habilidade defensiva ocupou o centro das atenções.

Comparado contra Lebron Jamescom quem já enfrentou no passado, ele limitou o astro a apenas seis pontos em 2 de 6 field goals, enquanto o forçou a cometer três turnovers em 27 minutos.

Esta exibição defensiva reforçou Brooks‘ reputação como um defensor duro e impactante.

LAPRESSE

A jornada de Dillon Brooks

Brooksoriginalmente percebido como um ‘bad boy’ durante sua gestão no Grizzlies de Memphisembarcou em uma transformação fora da temporada, ao assinar um contrato de quatro anos e 86 milhões de dólares com o Foguetesbuscando um novo status e reconhecimento.

Anteriormente envolvido em disputas em quadra com jogadores como Donovan Mitchell e Nikola Jokićbem como se envolver com um Lakers torcedor que duvidou de sua capacidade de defesa LeBron, Brooks agora pretende estabelecer-se como uma força respeitada no tribunal.

Dillon Brooks se destacou pelo Canadá

Suas conquistas recentes vão além da NBA, já que ele desempenhou um papel crucial na campanha do Canadá na Copa do Mundo da Fiba.

Brooks mostrou suas habilidades com 22 pontos contra a Espanha, contribuindo para a eliminação dos atuais campeões.

Na disputa pela medalha de bronze, ele explodiu com 39 pontos, acertando sete arremessos de três pontos e ganhando uma notável pontuação de 42 pontos em 42 minutos contra o time dos EUA.

Voltando à NBA, Brooks tornou-se uma força positiva para o Foguetesque está passando por uma transformação com um recorde de 4-3.

Até Jamesapesar das divergências anteriores, reconheceu Brooks‘ merece, afirmando que ele merece seu contrato de 80 milhões de dólares.

“Cada jogador recebe um contrato por uma razão e é digno do contrato que consegue”, disse James.

“Eu acho que em [Brooks] caso, ele era digno do contrato que conseguiu.

“Ele trabalhou desde que saiu do Oregon… Houston encontrei valor nele e agora ele está aqui.”