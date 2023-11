Dillon Danis ‘prefere se aposentar’ do que fazer a Contender Series de Dana White

Dillon Danis é UFC ou falido, embora siga caminho no caminho de Dana White Série de concorrentes como o atual campeão peso galo do UFC, Sean O’Malley, não está nos planos.

“Prefiro me aposentar, mano”, disse Danis na edição ao vivo de sexta-feira do A hora do MMA Na cidade de Nova York. “Não sou Sean O’Malley, sou maior que ele. Tenho mais seguidores do que qualquer meio-médio de todo o MMA.”

Danis não compete em uma luta de MMA há mais de quatro anos, uma vitória por finalização no primeiro round sobre Max Humphrey no Bellator 222 em junho de 2019. O jovem de 30 anos competiu recentemente em uma luta de boxe contra Logan Paul no Misfit Boxing’s Prime Card em outubro, onde foi dominado até ser desclassificado na sexta rodada.

Desde então, Danis vem pedindo sua chance no UFC. Embora ele não vá competir no Série de concorrentesDanis estaria aberto a fazer sua introdução no O ultimo lutadormas não como lutador.

“[I wouldn’t do it] a menos que eu seja um treinador com Paddy [Pimblett]”, disse Danis sobre TUF. “Imagine quantas visualizações isso gera.”

Sobre qual seria o “cenário dos sonhos” para sua estreia no UFC, Danis foi questionado sobre a abertura do futuro card principal do UFC 300 contra Pimblett, que enfrentará Tony Ferguson no UFC 296, em dezembro. Nesse cenário, o amigo de longa data e parceiro de treino de Danis, Conor McGregor, seria a atração principal do UFC 300 contra Michael Chandler.

“Cem por cento, vamos lá – mas eu realmente não me importo”, disse Danis. “Qualquer um deles. Vou contar isso a Dana White. Eu não me importo com quem é. Basta me dar qualquer um, e se eles não fizerem isso, posso simplesmente me aposentar e relaxar.

“[I’ll fight Paddy, and if he loses] Vou lutar com Tony Ferguson. Quem não gostaria de ver isso? Eu acho que seria uma luta tão fácil, eu me sentiria mal por derrotar um cara que está no [such a long] série de derrotas. Ele estaria em uma sequência de vitórias consecutivas, mas acho que o Paddy é muito ruim. Ele é terrível. Basta ir assisti-lo, ele quase perdeu para Jared Gordon [and] Jared Gordon é terrível. Ele perdeu para Jared Gordon. Jared não é bom.

Embora Danis tenha fãs e odiadores, não há argumento de que ele seja uma atração nos esportes de combate. Ele essencialmente carregou a promoção do Prime Card do Misfits e sua luta com Paul. Apesar da falta de experiência no MMA, Danis se sente confiante de que entregaria números para o UFC e estaria disposto a enfrentar qualquer um dentro do octógono, inclusive Kevin Holland.

“Todo mundo quer me ver no UFC”, explicou Danis. “As pessoas acham que acabei de fazer uma luta de boxe, que meu jiu-jitsu não está em outro patamar. Eu lutarei contra o Islã [Makhachev] primeira luta. Lutarei com qualquer um deles na primeira luta, eu juro. No final das contas, se eu perder, eu perco.

“Eu poderia fazer 155 ou 170. [Holland] uma luta fácil. Dê-me um aquecimento. Isso é muito fácil. Ele não tem defesa de quedas e acho que finalizaria ele no primeiro round.”

Danis poderá assinar com o UFC, ou qualquer outra promoção no assunto, após ser dispensado pelo Bellator em outubro. Agora como agente livre, Danis não poderia estar mais feliz com o lançamento.

“Isso não iria acontecer de qualquer maneira”, disse Danis. “Eu não queria estar no Bellator, eles são um bando de vagabundos de qualquer maneira. Eu quero lutar contra os melhores do mundo [in the UFC].”