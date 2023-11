Dinheiro esquecido chega a R$ 7,3 BILHÕES; Consulte e resgate

Os brasileiros continuam realizando pesquisas para verificar se possuem dinheiro esquecido em instituições financeiras. Milhares de pessoas conseguiram resgatar algum valor, mas diversos usuários seguem com dúvidas em relação ao site que devem acessar para verificarem essa própria situação.

Em resumo, o Banco Central (BC) continua promovendo a verificação do dinheiro esquecido em instituições financeiras. Todos os meses, o BC recebe novos lotes de valores parados em bancos e instituições financeiras.

Para saber se existe algum valor disponível para você, basta acessar o site oficial mantido pelo BC e conseguir essa informação. Por isso, é extremamente importante ficar atento às notícias que se relacionem à devolução de dinheiro esquecido e, assim, ficar livre do risco de cair em golpes.

A propósito, o site que permite a verificação desses dados é o Sistema de Valores a Receber (SVR), que está disponível desde março deste ano, ou seja, há oito meses. Em suma, qualquer cidadão pode realizar a consulta sem precisar sair de casa, através do site oficial do Banco Central (BC).

SVR tem R$ 7,3 bilhões para devolver

No ano passado, quando o BC anunciou a data das primeiras consultas, muita gente se apressou para fazer a conta no Gov.br. Em síntese, esta é a única maneira de acessar o dinheiro “esquecido” em bancos e instituições financeiras.

No entanto, o sentimento de frustração dominou a população brasileira, pois muitos brasileiros relataram ter recebido apenas centavos. Embora a maioria das pessoas realmente tenha apenas centavos “esquecidos” nos bancos, existem alguns brasileiros com verdadeiras fortunas esquecidas em instituições financeiras.

Caso você ainda não tenha feito consulta aos valores, não deixe essa oportunidade passar. Segundo o BC, ainda existem R$ 7,3 bilhões disponíveis para as pessoas resgatarem pelo SVR. Veja a quantidade de pessoas que ainda podem resgatar valores “esquecidos” pelo sistema, segundo estimativas do BC:

38,2 milhões de pessoas físicas podem resgatar R$ 5,86 bilhões;

2,9 milhões de pessoas jurídicas podem resgatar R$ 1,46 bilhão.



Você também pode gostar:

Veja as porcentagens por faixas de valor

O BC revelou as porcentagens referentes às faixas de valor. Em resumo, a maioria das pessoas só terá valor a, no máximo, R$ 10. Aliás, esse dado é que está afastando muitas pessoas, que não realizam os resgates pois o dinheiro disponível é considerado muito baixo, apesar da recomendação do BC em resgatá-los.

Além disso, os dados revelam que um quarto dos valores disponíveis variam entre R$ 10,01 e R$ 100, ou seja, mais de 88% dos valores disponíveis não passam de R$ 100. Confira abaixo todos os percentuais por faixas de valor:

Entre R$ 0 e R$ 10 – 63,43%;

Entre R$ 10,01 e R$ 100 – 24,92%;

Entre R$ 100,01 e R$ 1.000 – 9,9%;

Acima de R$ 1.000,01 – 1,75%.

De acordo com o BC, a quantidade de beneficiários que podem sacar até R$ 10,00 supera a marca de 29 milhões. Essa quantidade deverá se manter elevada por bastante tempo, já que muitos brasileiros não estão dispostos a perder tempo para ganhar poucos reais.

Veja o número de beneficiários por faixa de valor a receber:

Entre R$ 0,00 e R$ 10,00: 29.741.808 beneficiários;

Entre R$ 10,01 e R$ 100,00: 11.683.264 beneficiários;

Entre R$ 100,01 e R$ 1.000,00: 4.642.044 beneficiários;

Acima de R$ 1.000,01: 820.075 beneficiários.

BC já devolveu quase R$ 5,2 bilhões

De acordo com os dados mais recentes do BC, o SVR devolveu quase R$ 5,2 bilhões até setembro deste ano. O valor se destinou a 15,7 milhões de pessoas físicas e empresas. Isso quer dizer que muitas pessoas conseguiram recuperar valores realmente expressivos através do sistema.

Em suma, os bancos concentraram R$ 4,3 bilhões dos valores, bem como a maior parcela de correntistas com direito à parcela, totalizando 28 milhões.

Veja como consultar os valores do SVR

Os interessados em acessar o SVR e realizar saques devem seguir os seguintes passos:

Acesse o link https://valoresareceber.bcb.gov.br; Selecione a opção “Consulte Valores a Receber; Escolha o campo CPF ou CNPJ, a depender da pesquisa a ser feita; Digite o número do documento; Informe a data de nascimento da pessoa física ou a data de abertura da empresa; Escreva os caracteres que aparecem na imagem e clique em “Consultar”; Em seguida, vai aparecer uma mensagem informando se a pessoa/empresa tem valores esquecidos.

Dicas para não cair em golpes

O Banco Central continua alertando os brasileiros sobre os riscos de fraudes. Na primeira rodada do processo de consulta dos valores esquecidos ainda no ano passado, o BC recebeu centenas de reclamações de pessoas que só queriam realizar a consulta ao montante, e acabaram caindo em um golpe.

O BC alerta que o cidadão precisa ficar atento ao inserir os seus dados pessoais através de meios digitais remotos. A dica, aliás, vale não apenas para as pessoas que desejam consultar os valores a receber, mas também para qualquer cidadão que deseja realizar um serviço pela internet.

O BC ressalta, por exemplo, que não envia link e não entra em contato com os clientes de forma alguma para indicar os valores a receber. Em todos os casos, é o indivíduo que precisa ir ao site para realizar a consulta. O Banco Central ressalta que ninguém está autorizado a entrar em contato com clientes para tratar sobre assunto.

O BC finaliza afirmando que o cidadão não deverá clicar em links enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram.