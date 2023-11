É possível que você tenha um tesouro escondido no seu bolso e nem esteja ciente disso. Com uma quantidade limitada em circulação, algumas moedas do real se tornaram verdadeiras raridades e são altamente cobiçadas por colecionadores.

Dinheiro extra? Confira as moedas mais RARAS do REAL

Desde o lançamento de álbuns específicos para esse tipo de coleção em 2008, a busca por essas moedas raras aumentou substancialmente. Surpreendentemente, muitas dessas moedas ainda estão em circulação, e algumas delas podem valer até 70.000% a mais do que seu valor nominal.

5 centavos – a raridade de 1999

Entre as moedas comuns de 5 centavos, apenas a edição de 1999 teve uma tiragem significativamente menor, com apenas 11,2 milhões de unidades produzidas. Certamente, isso a torna uma das moedas mais raras entre as de 5 centavos.

No entanto, essa moeda pode valer de R$ 10,00 a R$ 40,00 no mercado de colecionadores. Portanto, antes de dar troco de uma moeda de 5 centavos de 1999, talvez seja uma boa ideia conferir se você tem uma verdadeira raridade em mãos.

10 centavos – a raridade de 1999

Outra moeda rara do real é a de 10 centavos de 1999, que teve uma tiragem ainda mais limitada, com apenas 9,62 milhões de unidades produzidas. Desse modo, essa moeda tornou-se uma verdadeira raridade entre os colecionadores e pode custar até R$ 50,00 no mercado.

Portanto, se você se deparar com uma moeda de 10 centavos de 1999, considere-se sortudo e pense duas vezes antes de gastá-la, pois seu valor vai além do seu valor facial.



25 centavos – a homenagem à FAO em 1995

Em 1995, uma moeda de 25 centavos foi cunhada para homenagear os 50 anos da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura). Contudo, o que a torna especial é o fato de que apenas 1 milhão dessas moedas foram produzidas.

Sendo este um número extremamente reduzido em comparação com as 239 milhões de moedas normais fabricadas naquele ano. Dessa forma, essa tiragem limitada a torna uma das moedas mais raras e valiosas do real. Assim sendo, se você tiver uma dessas em seu cofrinho, saiba que ela pode valer muito mais do que seu valor nominal.

50 centavos – o erro de 2012

Em 2012, um erro de produção resultou na criação de 40 mil moedas de 50 centavos sem o zero. No entanto, muitas delas foram prontamente recolhidas pelo Banco Central, mas as que sobreviveram se tornaram objetos de desejo para colecionadores.

Dessa forma, essas moedas podem atingir impressionantes R$ 700 no mercado, graças ao seu caráter excepcionalmente raro. Por isso, se você tem uma dessas moedas, saiba que possui uma verdadeira raridade que pode render um bom retorno se decidir vendê-la.

Confira o valor colecionável da moeda

Em resumo, algumas moedas do real se tornaram verdadeiras preciosidades devido a suas baixas tiragens ou a erros de produção. Portanto, pode ser uma boa ideia conferir se alguma moeda que possui faz parte da lista das moedas mais raras do real.

Venda sua moeda rara de forma segura

Decida onde deseja vender sua moeda rara. Em suma, existem várias opções, como leilões, casas de moedas, plataformas online de venda, e até mesmo feiras de colecionadores. Desse modo, escolha o canal que melhor se adequa às suas necessidades e ao público-alvo para sua moeda.

Para transações online, é recomendável utilizar serviços de pagamento seguros, como o PayPal, que oferecem proteção ao comprador e ao vendedor. Evite transferências bancárias não seguras ou métodos de pagamento não rastreáveis.

Por fim, uma vez que você e o comprador tenham chegado a um acordo, formalize a venda por escrito. Desse modo, utilize um contrato de compra e venda que inclua todos os detalhes da transação, como o preço, as condições e os prazos de pagamento. Assim, poderá tornar o seu processo seguro e eficiente.