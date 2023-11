DISPUTA entre GASOLINA e ETANOL: quem ganha?

Gasolina ou etanol? Essa é a questão que muitos brasileiros enfrentam ao chegar no posto de abastecimento. Ao decidir entre os dois tipos de combustível, a escolha errada pode resultar em gastos desnecessários.

Apesar da gasolina oferecer uma maior durabilidade em comparação com o etanol, seu preço elevado pode impactar o bolso do consumidor. Isso acontece especialmente em um cenário de constantes aumentos nos preços dos combustíveis.

Entre gasolina e etanol, qual será a escolha certa?

Para tomar a decisão certa, é crucial considerar diversos fatores. Atualmente, o Brasil possui uma frota de mais de 58 milhões de carros, sendo que quase 70% deles são equipados com motores flexíveis.

A diferença fundamental entre gasolina e etanol reside na origem dos combustíveis. A gasolina é derivada do petróleo e pode apresentar diferentes variações, como comum, aditivada ou premium.

A gasolina comum, por exemplo, possui 27% de etanol anidro em sua composição, com baixa concentração de água e uma octanagem de 92 IAD. Contudo, por ser derivada de um recurso fóssil, sua queima libera gases poluentes na atmosfera e deixa resíduos prejudiciais ao motor.

Por outro lado, o etanol é um biocombustível originado de fontes vegetais, sendo a cana-de-açúcar a principal matéria-prima no Brasil. Considerado mais ecológico, o etanol ainda emite gases poluentes, embora em menor quantidade.

Nas bombas de combustível, o etanol é uma mistura de álcool e água, com teor mínimo de 94,5% de álcool. Apesar de possuir uma octanagem de 110 IAD, não é tão eficaz como lubrificante em comparação com a gasolina.

Determinar qual é o melhor combustível não é uma tarefa simples, uma vez que cada um possui suas próprias características. O etanol é mais indicado para quem utiliza o veículo com menor frequência, pois a gasolina, ao permanecer no tanque por muito tempo, pode evaporar.

Por outro lado, para aqueles que realizam trajetos mais curtos, a gasolina pode apresentar resultados mais satisfatórios. Isso se deve ao fato de que o etanol pode não atingir a temperatura ideal para uma combustão eficiente. Além do preço, a maneira como o veículo é utilizado deve ser considerada ao decidir entre gasolina ou etanol.

Quanto à velocidade de queima, a eficiência do combustível está diretamente ligada ao tempo de combustão. A gasolina é composta por vários hidrocarbonetos, enquanto o etanol é mais simples, constituído por apenas um hidrocarboneto.

Em termos de resultado, o álcool evapora mais rapidamente do que a gasolina, o que leva a um poder calorífico menor. Isso significa que é necessário utilizar uma quantidade maior de etanol para gerar o mesmo movimento, resultando em uma queima mais rápida do etanol.

Se buscarmos uma resposta simples, a gasolina é a opção mais econômica devido à sua eficiência energética. Ao abastecer com gasolina, você pode percorrer uma maior distância antes de precisar abastecer novamente. No entanto, para uma análise mais precisa, é recomendável realizar alguns cálculos.

Como fazer um cálculo rápido sobre as vantagens financeiras da gasolina e do etanol?

Uma abordagem rápida é usar a calculadora do celular ao chegar no posto e multiplicar o preço da gasolina por 0,73, que é a relação da eficiência energética do etanol em comparação com a gasolina. Se o preço do etanol for menor que o resultado da multiplicação, o combustível vegetal é a escolha ideal. Caso contrário, a gasolina é a opção mais econômica.

Anteriormente, a fórmula comum era multiplicar por 0,7, mas esse cálculo considerava uma gasolina com 22% de álcool anidro em sua composição, não os atuais 27%. No entanto, para uma análise mais precisa, é recomendável descobrir quantos quilômetros por litro o veículo faz com cada combustível.

Para isso, em carros modernos com computador de bordo, o instrumento indica a eficiência em quilômetros por litro. Se não for o caso, será necessário fazer algumas anotações e cálculos, preenchendo o tanque, anotando os litros abastecidos, a distância percorrida e repetindo o processo pelo menos três vezes para obter uma média. Este método deve ser realizado tanto para etanol quanto para gasolina.

Outras formas de comparação da gasolina e do etanol

Determine o desempenho relativo do etanol em relação à gasolina. Para isso, divida a eficiência do etanol pela eficiência da gasolina. Isso fornecerá o rendimento do seu carro com etanol. Por exemplo, suponha que seu veículo faça 7,3 km/l com etanol e 10 km/l com gasolina.

Divida 7,3 por 10, resultando em 0,73 ou 73%. Registre este valor. Em seguida, calcule a relação de preços entre o etanol e a gasolina. Suponha que a gasolina custe R$ 4,79 e o etanol seja R$ 3,33. Divida o preço do etanol pelo preço da gasolina. No exemplo, o resultado é 0,69 ou 69%. Anote também este valor.

Compare as relações de preço do etanol e do rendimento do carro. Agora, é uma questão de comparação simples. Se a relação de preço da gasolina for menor que o rendimento do seu carro com etanol, a escolha ideal é utilizar o etanol. Caso contrário, a opção mais econômica é a gasolina. Para o exemplo dado, a relação de preço (69%) é inferior ao rendimento (73%). Portanto, a escolha mais vantajosa seria o etanol.