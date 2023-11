Distribuidora de Combustíveis anuncia vagas de emprego para vários estados do Brasil

ALE anuncia vagas de emprego para estudantes, jovem aprendiz e muitos cargos com níveis de escolaridade diferentes

ALE, empresa de combustíveis, destaca que há várias vagas de emprego abertas. Portanto, se você deseja uma chance, inscreva-se para não perder o prazo. As chances são para vários municípios ao redor do país. Vale lembrar que cada área tem o requisito específico. Confira e veja como se inscrever!

Como mencionado, as chances são para vários níveis de escolaridade, sendo assim, há vagas para fundamental, médio, superior, técnico e oportunidades de estágio. Veja a lista com as vagas!

A ALE Combustíveis está contratando profissionais para o cargo de motorista carreteiro em Goiânia (GO), Itajaí (SC), Vitória (ES) e Brasília (DF). Na área de transportes, também há uma vaga para motorista bitrem em Betim (MG).

Cargos das vagas de emprego

Além disso, a companhia oferece vagas para os cargos de encarregado de transportes, jovem aprendiz, analista de PCM pleno e assistente de transportes na cidade mineira.

Para estudantes em busca de estágio, há oportunidades em Belo Horizonte (MG) na área de planejamento, em Itajaí (SC) na área comercial, em Natal (RN) na área de logística e em Vitória (ES) na área de operações da ALE Combustíveis.

Se você está procurando uma carreira na área de transportes, as vagas de motorista carreteira em Goiânia (GO) podem ser uma ótima opção, e há uma vaga específica para mulheres.

Confira as oportunidades e os requisitos para cada cargo e cidade e candidate-se às vagas que se encaixam no seu perfil e interesses. A ALE Combustíveis oferece diversas possibilidades para profissionais e estudantes em busca de oportunidades no mercado de trabalho.



Lista detalhada

Essas posições são destinadas a profissionais experientes com habilidades específicas em áreas financeiras e estratégicas. Os candidatos devem atender aos requisitos técnicos e ter uma compreensão sólida dos processos de custos, estratégias e finanças. Operador de Base e Motorista Truck em Guarulhos (SP): As vagas para operador de base são ideais para aqueles que desejam trabalhar na operação logística e de abastecimento da empresa. Para a posição de motorista truck, é necessário ter as qualificações apropriadas e uma carteira de motorista adequada.

Estágio na área de Planejamento em Belo Horizonte (MG), Estágio na área Comercial em Itajaí (SC), Estágio na área de Logística em Natal (RN) e Estágio na área de Operações em Vitória (ES): Estas são oportunidades de estágio destinadas a estudantes que desejam ganhar experiência prática em suas respectivas áreas. Os estágios oferecem uma oportunidade valiosa para aprender e crescer profissionalmente.

Essas são algumas das vagas de emprego disponíveis na ALE Combustíveis. Certifique-se de verificar os requisitos específicos para cada posição e o prazo para inscrição. A empresa está comprometida em oferecer oportunidades a profissionais e estudantes que desejam fazer parte de sua equipe dinâmica e em crescimento.

Benefício das vagas de emprego

A ALE Combustíveis valoriza o bem-estar e o desenvolvimento de seus colaboradores, oferecendo uma série de benefícios para promover uma qualidade de vida saudável e equilibrada. Aqui estão alguns dos principais benefícios oferecidos pela empresa:

Os funcionários da ALE têm acesso a planos de saúde e odontológicos que fornecem cobertura abrangente para cuidados médicos e odontológicos, garantindo que possam manter sua saúde em dia. Assistência Psicológica: A saúde mental é uma prioridade, e a ALE oferece assistência psicológica para ajudar os colaboradores a lidar com desafios emocionais e estresse.

Este benefício corporativo dá acesso a diversas academias e estúdios em várias regiões do Brasil, promovendo a saúde e o bem-estar físico dos funcionários. Programa de Apoio Pessoal: Em parceria com a Alelo e Auster, a empresa oferece orientação psicológica, física, nutricional e fisioterápica não apenas para os colaboradores, mas também para seus familiares, garantindo um apoio abrangente.

Esses benefícios refletem o compromisso da ALE Combustíveis em cuidar de seu pessoal, tanto em termos de saúde física quanto mental, e em promover um ambiente de trabalho que valoriza o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal.

Como se inscrever

Se você tem interesse em participar do processo seletivo da ALE Combustíveis devem se cadastrar na página de recrutamento (Carreiras ALE) no campo “Trabalhe Conosco” do site da empresa: https://oportunidadesale.gupy.io.