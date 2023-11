Dívida do FIES: saiba em quanto tempo nome fica limpo após pagamento

O Fundo de Financiamento Estudantil, mais conhecido como FIES, é um programa do Governo Federal que oferece crédito educacional para estudantes que desejam ingressar no ensino superior. No entanto, muitos estudantes acabam acumulando dívidas ao longo do curso e se perguntam quanto tempo leva para limpar o nome após o pagamento.

Neste artigo, vamos explorar as opções disponíveis para estudantes endividados que desejam limpar o nome no FIES e como o programa Desenrola FIES pode ajudar nesse processo. Além disso, também abordaremos o papel do Serasa Limpa Nome na regularização da situação financeira dos estudantes. Vamos começar!

O que é o Desenrola FIES?

O Desenrola FIES é um programa que oferece descontos de até 99% na dívida estudantil do FIES e possibilita que o nome do estudante seja limpo no Serasa em até cinco dias úteis após o pagamento do primeiro boleto. Esse programa é uma excelente opção para os estudantes que estão endividados e desejam regularizar sua situação financeira.

Como aproveitar o Desenrola FIES?

O Desenrola FIES está disponível para todos os estudantes que possuem débitos vencidos e não pagos em 30 de junho de 2023. Os descontos oferecidos variam de acordo com o tempo da dívida e com a renda do estudante.

Estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de 90 dias em 30 de junho de 2023 têm direito a desconto de até 100% sobre juros e 12% sobre o valor financiado pendente.

Estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de um ano em 30 de junho de 2023, que estejam inscritos no CadÚnico ou que tenham sido beneficiários do Auxílio Emergencial 2021, têm desconto de até 99% do valor consolidado da dívida.

Estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de um ano em 30 de junho de 2023, que não se enquadrem na condição de renda, têm desconto de até 77% do valor consolidado da dívida.

Os pagamentos podem ser feitos à vista ou parcelados, e a negociação é realizada online por meio dos aplicativos e sites da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil.

Serasa Limpa Nome: como regularizar outras dívidas



Além do FIES, muitos estudantes também possuem outras dívidas em atraso e desejam regularizar sua situação financeira de forma completa. Para isso, o Serasa Limpa Nome oferece descontos de até 90% na quitação de dívidas.

O Serasa Limpa Nome é uma plataforma online que permite que os estudantes negociem suas dívidas de forma rápida e fácil. É possível acessar o serviço pelo site ou aplicativo do Serasa e verificar quais são as dívidas pendentes. A plataforma oferece opções de pagamento com desconto, facilitando a regularização da situação financeira.

Aproveite as oportunidades e quite suas pendencias

É importante destacar que, ao utilizar programas como o Desenrola FIES e o Serasa Limpa Nome, os estudantes endividados têm a oportunidade de limpar o nome e regularizar sua situação financeira. Essas iniciativas oferecem descontos significativos e facilidades de pagamento, tornando o processo mais acessível.

Portanto, se você é um estudante com dívidas no FIES ou possui outras pendências financeiras, aproveite as opções disponíveis e busque regularizar sua situação. Lembre-se de utilizar os canais oficiais dos programas mencionados para realizar as negociações e obter todas as informações necessárias.

Tenha em mente que ao limpar seu nome, você estará mais próximo de alcançar seus objetivos acadêmicos e financeiros. Não deixe que as dívidas se tornem um obstáculo em sua jornada educacional. Aproveite as oportunidades e siga em frente!