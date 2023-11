divulgado calendário oficial do abono natalino

Foi oficialmente divulgado nesta segunda-feira (27) o calendário de pagamentos do abono natalino do Bolsa Família. Trata-se de um pagamento extra realizado para os usuários do programa social. A expectativa é de que quase 700 mil famílias recebam o saldo em suas contas.

Mas nem todos os usuários do Bolsa Família poderão receber a bonificação de natal. De acordo com as informações oficiais, este saldo será liberado apenas para as pessoas que recebem o benefício no estado da Paraíba. O anúncio foi feito pelo governador local, João Azevêdo.

Segundo o gestor estadual, a expectativa é de que cerca de R$ 2,24 bilhões sejam injetados na economia do país. Ele também adiantou que o calendário de repasses vai ser o mesmo que já é seguido normalmente nas liberações do Bolsa Família do governo federal.

“Esse é um compromisso que temos honrado desde 2019, pagando sempre dentro do mês trabalhado. Tenho certeza de que não apenas os servidores, mas o comércio e a indústria tenham um fim de ano mais tranquilo porque o governo tem uma gestão financeira eficiente e reconhecida pela Secretaria do Tesouro Nacional”, frisou o governador João Azevêdo.

Os valores

O governo do estado da Paraíba confirmou que neste ano de 2023 os pagamentos serão feitos no valor de R$ 64 por família, e serão depositados automaticamente na mesma conta em que o cidadão recebe o benefício do governo federal.

Para saber o dia exato do pagamento do Bolsa Família e do abono da Paraíba é preciso se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS), assim como ocorre normalmente nos demais meses do ano.

Pagamentos antecipados do Bolsa Família



Você também pode gostar:

Vale lembrar, aliás, que os pagamentos do Bolsa Família, e consequentemente do abono natalino da Paraíba, serão antecipados. A ideia do governo federal é liberar estes repasses nos 10 últimos dias úteis antes do natal, para que todos os usuários recebam o saldo antes das festas de final de ano.

Como ocorre normalmente:

Em condições normais, os pagamentos do Bolsa Família ocorrem sempre nos 10 últimos dias úteis do mês. Em novembro, por exemplo, as liberações estão sendo feitas entre os dias 17 e 30.

Como vai ocorrer em dezembro:

Em dezembro, a ideia é dividir as liberações também em 10 dias, mas não nos 10 últimos dias úteis do mês, mas nos 10 últimos dias úteis antes do natal. Assim, todos os usuários poderão receber o dinheiro até o próximo dia 23 de dezembro.

Vale lembrar que o calendário oficial de pagamentos do Bolsa Família para o próximo mês já foi revelado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome. Veja abaixo:

Usuários com NIS final 1: 11 de dezembro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 2: 12 de dezembro (terça-feira);

Usuários com NIS final 3: 13 de dezembro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 4: 14 de dezembro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 5: 15 de dezembro (terça-feira);

Usuários com NIS final 6: 18 de de dezembro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 7: 19 de dezembro (terça-feira);

Usuários com NIS final 8: 20 de dezembro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 9: 21 de dezembro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 0: 22 de dezembro (sexta-feira).

Bolsa Família de novembro

Nesta semana, os últimos quatro grupos poderão movimentar o saldo do Bolsa Família de novembro. A expectativa do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome é que todos os usuários tenham recebido o saldo em suas contas até o próximo dia 30 de novembro.

Abaixo, você pode ver o calendário completo de pagamentos do Bolsa Família para este mês. Em destaque, você pode conferir os grupos que devem receber o saldo no decorrer desta semana.