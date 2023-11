Djokovic se irrita com ingleses que faziam barulho quando ele ia falar: Você vai dormir bem, vá para casa

Novak Dkokovic estava respondendo calmamente a uma pergunta do palestrante da organização após sua vitória sobre Cameron Norrie quando um grupo de fãs de tênis britânicos começou a fazer barulho para que ele não pudesse responder.

A raiva de Djokovic com o público inglês

Djokovic explodiu: “Hoje você pode ir para casa e dormir bem. Na Copa Davis sempre há a possibilidade de encontrar pessoas desrespeitosas”.

O mesmo grupo de torcedores ingleses irritou o tenista sérvio em vários momentos da partida, quando ele estava sacando.

Novak ficou bravo a ponto de mandar alguns beijos para eles ao marcar o primeiro set.

“Fui criticado e é um desrespeito. Mas tenho que estar preparado porque isso acontece na Copa Davis. Reagi no calor do momento. Não permito esse tipo de atitude”, finalizou.

O número um do mundo tem 21 vitórias individuais na principal competição nacional: “O que isso significa é o quão importante este torneio é para mim. A pressão me motiva.”

No novo duelo com Jannik PecadorNovak deixa claro que todos vão gostar: “Estamos começando uma rivalidade. Eu o respeito muito porque ele está no melhor momento da carreira”.