DL Hughley chama o comportamento do filho de TI e Tiny de insulto e diz que King é um bebê Nepo

TMZ Hip Hop conversou com DL na segunda-feira no LAX, para onde ele ligou A explosão do rei – insistindo que cresceu meio pobre – absolutamente “um insulto” às realizações de Tip e Tiny ao longo da vida.

ICYMI, King acabou preso no braço de seu pai dentro de sua suíte de luxo no Mercedes-Benz Stadium – o resultado final de King alegar que sabia sobre a vida das armadilhas por ter crescido na casa de sua avó, e até experimentou baratas rastejando em seu rosto.

Como pai, DL acha que as palavras de King foram ainda mais profundas do que pareciam no vídeo. Ele diz que todos os pais decentes se orgulham de seus filhos serem alimentados e limpos, e DL diz que a infância de King passa nesse teste com louvor.