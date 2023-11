Do campo aos pixels: Euro 2024 terá sua versão online oficial para jogadores de todo o mundo

FOs fãs de e-sports e futebol, em particular, ficarão satisfeitos em saber das últimas surpresas EA Esportes tem reservado para eles. Em comunicado divulgado hoje, o estúdio anunciou que sua parceria com Uefa está finalmente se estendendo aos consoles em todo o mundo.

Simultaneamente ao início do Euro 2024a EA Sports lançará uma atualização gratuita no jogo para todos os jogadores do EA SPORTS FC 24 em todas as plataformas.

David Jacksonvice-presidente de marca da EA Esportes FCdisse, “Temos o prazer de anunciar que um dos maiores torneios de futebol do próximo verão será totalmente integrado EA Esportes FC títulos.”

Por sua vez, Guy-Laurent Epstein, Uefa Diretor de Marketing, disse que a organização tem o prazer de ampliar sua parceria com EA Esportes.

“Euro 2024 é um dos torneios de futebol mais vibrantes e emocionantes do mundo, e estamos entusiasmados que o enorme EA Esportes FC 24 comunidade em todo o mundo terá a oportunidade de participar do torneio em um ambiente de jogo tão autêntico”, ele disse.

O torneio anual e-Euro

No âmbito da sua parceria com EA, Uefa anunciou o início de seu torneio de futebol online, que utilizará o EA Esportes FC 24 plataforma.

A competição será um torneio anual, onde poderão participar jogadores de todo o mundo, representando um dos Uefa seleções nacionais.

Embora os organizadores ainda não tenham divulgado os detalhes, eles anunciaram que haverá diferentes qualificação fases até chegar a uma grande final. O primeiro jogo do campeonato desta competição será realizada no verão de 2024.

Bônus EA Sports FC 24

Além disso, todos os fãs que jogaram o jogo antes 26 de janeiro de 2024receberá um valor exclusivo e intransferível Jogador do Ultimate Team item com uma das estrelas de europeu futebol.

A oferta geral começará em 18 de dezembromas a empresa anunciou que EUm Esportes FC Móvel jogadores no iOS ou Android poderão receber o item a partir de hoje.

Os fãs do jogo poderão receber o inglês Jack Grealisho francês Ousmane Dembl, o italiano Federico Chiesao alemão Florian Wirtz, o holandês Virgílio Van Dijkou o espanhol Álvaro Morata para reforçar a sua times virtuais.