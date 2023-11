Do Grammy Latino ao tribunal: Shakira será julgada na segunda-feira

euquinta-feira, 16 de novembro, a cantora colombiana Shakira viveu um grande momento após ganhar três gramofones de ouro na gala do Grammy Latino realizada em Sevilhaa primeira vez que ela fez isso fora dos Estados Unidos.

Durante a noite, o maior vencedor em termos de premiação na cerimôniay (empatado com Karol G e Bizarrap) aproveitou para lembrar o quanto ama a Espanha apesar do período difícil que deixou em Barcelona. Uma etapa com a qual ela terá que se reconectar da maneira mais difícil na próxima segunda-feira, 20 de novembro.

Essa é a data marcada para que o cantor de Barranquilla se sente no banco dos réus no Tribunal Superior de Barcelona por um suposto crime de fraude fiscal. Os seus problemas com o fisco espanhol são bem conhecidos, mas, por vontade do destino, ao regressar ao país terá de enfrentar os dois golpes.

O Ministério Público pede até oito anos e dois meses de prisão para o colombiano, acusado de fraudando o fisco em cerca de 14,5 milhões de euros entre 2012 e 2014.

Existe a possibilidade de um acordo judicial?

De acordo com o site 20minutos, o julgamento está previsto para durar doze sessões, com previsão de comparecimento de até 117 testemunhas, para apurar se Shakira fingiu ter residência fiscal nas Bahamas e, ao fazê-lo, tentou fugir do governo espanhol. autoridades fiscais.

No entanto, como também noticiado pelos meios de comunicação acima mencionados, o colombiano poderia chegar a um acordo com o Ministério Público e assim mitigar a sua punição, apesar de a artista já ter rejeitado esta proposta no passado, reconhecendo-se vítima de perseguição por parte do fisco.

Apesar de ter mais processos abertos, Shakira já reembolsou os 14,5 milhões de euros que o fisco exigiu e mais três milhões de juros, pelo que a sua pena poderá ser reduzida.