Dois EDITAIS em 2024? Confira TUDO sobre o Concurso CAIXA

O Concurso Caixa Econômica Federal é um dos mais aguardados até o momento. Com previsão para 2024, espera-se que sejam liberados dois editais.

Sobre o Concurso Caixa

A expectativa em torno do novo concurso da Caixa Econômica Federal (CEF) permanece firme, apesar da recente mudança na presidência da instituição.

A confirmação da realização do certame foi feita pela então presidente Rita Serrano em outubro, e o planejamento continua em andamento sob a gestão do novo presidente, Carlos Vieira. Segundo informações recentes, a previsão é que não apenas um, mas dois editais sejam liberados no início de 2024.

Dois editais

Assim, espera-se que a Caixa divulgue não apenas o aguardado edital para o cargo de técnico bancário, mas também outro para a área de tecnologia da informação, totalizando dois editais.

Vale ressaltar que em junho já havia sido determinado que o próximo edital contemplaria apenas vagas imediatas, sem a formação de cadastro reserva de pessoal, embora o número de oportunidades ainda não tenha sido definido.

O cargo de técnico bancário requer o ensino médio como requisito, com um salário inicial de R$ 3.000.



Além da remuneração, os servidores da Caixa contam com uma série de benefícios, como:

participação nos lucros ou resultados, vale-transporte, auxílio-refeição/alimentação, auxílio-creche, previdência complementar, possibilidade de ascensão profissional e acesso a programas de capacitação e desenvolvimento.

As atribuições desse cargo englobam:

a realização de diversas atividades no atendimento ao público, auxílio na execução de operações bancárias, venda de produtos e serviços da Caixa, entre outras responsabilidades. É uma oportunidade atraente para quem busca uma carreira sólida no setor bancário.

Funções do cargo do Concurso Caixa

Entre as atribuições do cargo, podemos citar:

prestar atendimento ao público,

realizar negócios e comercializar produtos e serviços;

identificar clientes, verificando a autenticidade de documentos, assinaturas e impressões digitais, quando realizada capacitação específica;

efetuar atividades administrativas e operações bancárias, utilizando equipamentos e ferramentas tecnológicas;

elaborar, redigir e conferir documentos e correspondências em geral;

inserir e consultar dados em sistemas operacionais informatizados e outros aplicativos relacionados com suas atividades, assim como auxiliar em sua manutenção e aperfeiçoamento;

efetuar cálculos diversos e controles numéricos;

identificar e apontar oportunidades de melhorias nos processos em que atua; e

executar outras atividades inerentes ao conteúdo ocupacional dos cargos.

Como foi o último Concurso Caixa

Além do último Concurso Caixa de ampla concorrência para técnico bancário da Caixa Econômica Federal, que teve início em 2014, uma nova seleção foi realizada em 2021, com o propósito de preencher 1.100 vagas. Essas vagas eram exclusivas para candidatos com deficiência, das quais 1.000 eram destinadas ao preenchimento imediato e 100 para formação de cadastro reserva.

Os cargos em disputa eram o de técnico bancário, que atuaria em agências nas 27 unidades federativas do país, e o de técnico bancário na área de tecnologia da informação, com lotação apenas em Brasília, no Distrito Federal.

O processo seletivo consistiu em provas objetivas e discursivas. A prova objetiva contou com 60 questões distribuídas pelas seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa

Matemática Financeira

Conhecimentos Bancários

Conhecimentos Específicos

Essa seleção representou uma oportunidade específica para candidatos com deficiência ingressarem na Caixa e contribuírem com a instituição em suas diferentes áreas de atuação, seja no atendimento bancário ou na área de tecnologia da informação.

Como se preparar

A preparação para concursos é um processo que requer dedicação, disciplina e organização. Começa com a escolha do concurso desejado, examinando os requisitos e o edital, além de marcar as datas das provas. Em seguida, é essencial criar um cronograma de estudos que seja realista e se ajuste às suas necessidades individuais. O estabelecimento de metas diárias e semanais ajuda a manter o foco.

O material de estudo desempenha um papel crucial na preparação. Adquira materiais de qualidade, como livros, videoaulas e apostilas. Além disso, há recursos gratuitos, como sites e aplicativos com questões de prática.

Ao planejar seus estudos, divida o conteúdo em tópicos e estabeleça o que você estudará em cada dia, de acordo com seu cronograma. Dê prioridade às matérias em que você tem mais dificuldade. A resolução de questões é uma parte fundamental da preparação, pois ajuda a testar seu conhecimento e a se familiarizar com o formato das provas.

Simulados também são valiosos. Eles permitem que você pratique sob condições semelhantes às do dia da prova. Periodicamente, revise o conteúdo estudado para consolidar o conhecimento.

Mantenha-se saudável física e mentalmente, cuidando de sua alimentação, praticando exercícios e reservando tempo para relaxar. A disciplina e a regularidade nos estudos são essenciais para evitar a procrastinação e manter o foco.

Se possível, busque orientação especializada, como um curso preparatório ou um professor particular. Eles podem fornecer suporte e tirar dúvidas.

Gerenciar seu tempo de forma eficiente é crucial. Aprenda a reconhecer seus momentos mais produtivos e aproveite-os ao máximo. Lembre-se de manter sua motivação ao longo da jornada, visualizando seus objetivos e o sucesso que deseja alcançar.