Dolly Parton se apresenta no show do intervalo da NFL do Dallas Cowboys, a multidão enlouquece

Dolly Parton arrasou no Dia de Ação de Graças, cantando “We Are the Champions” durante o Washington Commanders-Dallas Cowboys Halftime Show… e Freddy ficaria orgulhoso.

Dolly Parton se apresenta durante o show do intervalo do jogo Commanders-Cowboys Thanksgiving Day em Dallas pic.twitter.com/HFkyBBNFby

Ela também presenteou a multidão com “Jolene” e “9 to 5”. E ela tirou o chapéu para o Queen pela segunda vez com “We Will Rock You”.