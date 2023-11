Dolly Parton veste roupa de líder de torcida dos Cowboys durante seu show do intervalo do Dia de Ação de Graças

Clenda da música country Dolly Parton fez o show do intervalo durante o jogo de Ação de Graças entre o Dallas Cowboys e Comandantes de Washington no AT&T Stadium vestindo uma roupa de líder de torcida.

Parton, 77, cantou “We Are the Champions” de Rainha enquanto Dallas liderava Washington no intervalo. Ela também tocou algumas de suas músicas originais, incluindo “Jolene”.

CeeDee Lamb diz que é um dos melhores recebedores da NFLDallas Cowboys

CBS locutor de transmissão Jim Nantz e Tony Romo elogiou Parton por estar ótimo em sua idade. Eles também chamaram o artista country de “tesouro nacional”.

Os fãs reagiram rapidamente ao desempenho de Parton nas redes sociais. Alguns trolls comentaram sobre sua falta de movimento, embora a maioria dos usuários não tivesse nada além de coisas boas a dizer.

Quantos anos tem Dolly Parton?

Parton nasceu em 19 de janeiro de 1946 no Tennessee e continua se apresentando aos 77 anos. A lenda country começou a se apresentar profissionalmente aos 10 anos de idade.

“Quantos anos tem Dolly Parton” disparou em tendências do Google durante sua apresentação, com centenas de pessoas perguntando a mesma coisa ao mecanismo de busca. “We Are the Champions” também foi tendência.

Dallas liderou o Washington por 20 a 10 no intervalo e o placar permaneceria o mesmo até o quarto período.