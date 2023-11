Domino’s Pizza ABRE VAGAS para Entregador, Auxiliar e mais!

A Domino’s Pizza, rede de lojas que começou em 1960 em Michigan como uma pizzaria local e hoje é líder mundial em entrega de pizzas, está recrutando novos funcionários nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. Desse modo, antes de falar mais sobre, confira quais são os cargos abertos no presente momento:

Moto Entregador – DIURNO – São Paulo – SP – Transporte;

Operador (a) de Fast Food – São Paulo – SP – Lanchonete, Fast Food, Cafeteria;

Atendente de Fast Food – São Paulo – SP – Lanchonete, Fast Food, Cafeteria;

Atendente de Restaurante – São Paulo – SP – Lanchonete, Fast Food, Cafeteria;

Operador (a) de Atendimento – São Paulo – SP – SAC;

Coordenador (a) de Fast Food – São Paulo – SP – Efetivo: Responsável pela Operação do restaurante durante o seu plantão, planejando, controlando estoque, segurança Alimentar, orientando, corrigindo e acompanhando as ações da equipe de trabalho. Supervisionar o recebimento de alimentos, embalagens, produtos de limpeza e equipamentos, avaliando a qualidade dos mesmos;

Assistente de Gerente – São Paulo – SP – Lanchonete, Fast Food, Cafeteria;

Auxiliar de Serviços Gerais – Porto Alegre – RS – Limpeza: Realizar atividades de toda rotina de limpeza de todos os ambientes da loja.

Mais sobre a Domino’s Pizza

Falando mais informações sobre a Domino’s, é válido destacar que a marca existe desde 1960, quando surgir nos EUA. Atualmente, a Domino’s está presente em mais de 90 países, com mais de 18.000 lojas espalhadas pelo mundo, sendo a maior rede de pizzaria do mundo. No Brasil, chegou em 1993 e. de lá para cá, já construiu mais de 300 lojas pelo território brasileiro.

No que diz respeito aos que é oferecido, a Domino’s Pizza Brasil preserva o padrão mundial de qualidade dos produtos e serviço. O processo é artesanal, com massas frescas que passam por 48 horas de fermentação.

Além disso, a Domino’s Brasil é uma empresa que integra o seleto grupo das melhores empresas para se trabalhar, segundo o ranking Great Place to Work (GPTW), consultoria que chancela mundialmente os melhores ambientes de trabalho, a partir das práticas do negócio e da opinião dos funcionários dessas empresas.

Confira alguns benefícios

Vale Transporte;

Vale Refeição;

Seguro de vida;

Assistência odontológica;

Assistência médica;

Dentre outros.



Você também pode gostar:

Como se inscrever em uma das vagas?

Agora que a lista de vagas da Domino’s Pizza já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só ACESSAR ESTE LINK para ir à página da InfoJobs. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!