Donald Trump acredita que o México desapareceria no caso de uma Terceira Guerra Mundial

ÓNa sexta-feira, 10 de novembro de 2023, a rede de televisão Univision entrevistou o 45º presidente dos EUA, Donald Trump, que continua a sua campanha para as eleições presidenciais de 2024.

Nesta entrevista o ex-presidente expressou seu ponto de vista sobre a política externa de seu sucessor Joe Bidenque o empresário criticou fortemente, argumentando que poderia levar à Terceira Guerra Mundial e, se assim fosse, seria desastroso para o México, porque o país poderia até desaparecer.

Uma Terceira Guerra Mundial?

Donald Trump afirma que a sua relação com os países em guerra foi muito melhor do que a construída por Joe Biden, embora seja verdade que o ex-presidente manteve um bom diálogo com Vladímir Putin e os líderes de outros países agora em conflito.

Para Trump, Biden e a sua política externa estão a conduzir o mundo para um possível terceiro conflito global. Se isto acontecesse, o uso de armas nucleares seria iminente e, para o México, seria fatal.

As armas mais poderosas nas mãos de pessoas perigosas em todo o mundo

Donald Trump afirmou que durante o seu mandato manteve boas relações diplomáticas com Israel e com o Irão, e com quem tudo o que está a acontecer agora poderia ser evitado.

Além disso, ele sabe que homens poderosos e violentos possuem armas muito letais que serão prejudiciais ao mundo, caso as guerras se espalhem.

México e Estados Unidos estão em boas condições

Se há um país que soube cooperar e ser um “bom amigo” dos Estados Unidos, é o México, por isso a relação é boa e, sobretudo, benéfica para os EUA.

Trump garante que a relação México-EUA é estável e excelente. O ex-presidente elogiou Andrés Manuel López Obradore ainda disse que o considera seu amigo.

Para conquistar mais um aliado em sua campanha política, Donald Trump evocou o cenário hipotético de uma Terceira Guerra Mundial e do uso de armas nucleares.

Ele sugeriu que se os Estados Unidos fossem atacados, o seu vizinho do sul, o México, também o seria, e a força de uma explosão nuclear contra a sua infra-estrutura limitada poderia levar ao desaparecimento do país.