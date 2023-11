Doncic, do Mavericks, destaca quadra “ruim” em desempenho lento contra Pelicans

TO Dallas Mavericks teve uma noite difícil Terça-feiracaindo 131-110 para o New Orleans Pelicans em sua NBA Torneio na temporada confronto.

O jogo teve um desempenho nada estelar do craque Luka Doncic, que tropeçou no início do jogo, contribuindo para o Mav’s luta durante toda a noite.

Doncic: O tribunal foi muito ruim

O ponto alto da noite não foi apenas o Mavericks’ derrota, mas também a quadra em que jogaram, parte do design exclusivo escolhido para o torneio da temporada.

Luka Doncic já havia manifestado a sua preocupação sobre estes campos especialmente concebidos, especialmente depois do 3 de novembro perda em Denver.

Seguindo Terças feiras jogo, ele criticou abertamente a qualidade da quadra, enfatizando seu escorregadio e salto irregular.

Doncicem entrevista Brad Townsend do Notícias da manhã de Dallasexpressou sua insatisfação: “Quer dizer, fora de todas as cores, a quadra hoje estava muito ruim. Estava muito escorregadia. E em alguns lugares a bola não quicou muito. Então, você sabe, se vamos ter essas quadras, nós Vamos garantir que seja uma quadra estável, para que você possa jogar nela. Como em Dallas, sabe? Não era estável, então tivemos que mudá-la.”

Doncic’s reclamações sobre a superfície de jogo da quadra ecoam seus sentimentos do 3 de novembro jogo.

Parece que os esquemas de cores e o design exclusivo não são os únicos problemas; a estabilidade da quadra também é uma preocupação significativa para os jogadores.

Mavs não tem desculpa para derrota contra Pelicans

Apesar de sua reclamação, Doncic e a Independentes nao fiz culpar a perda deles exclusivamente ao tribunal.

Treinador Jason Kidd comentou sobre o NBA experimentações recentes com designs de quadras, sugerindo que a liga pode ter ido longe demais.

“Tivemos problemas com a palavra, mas é tarde demais. Não há nada sobre a palavra. Esta noite. Não estamos usando a palavra como desculpa, então apenas certifique-se de que não somos citados dizendo que a palavra é a razão pela qual nós perdas de rotatividade e dar crédito ao fato de Nova Orleans ter saído e jogado duro”,Criança comentou.

Companheiros de equipe Tim Hardaway Jr. e Grant Williams compartilharam suas reflexões sobre o tribunal, apontando possíveis inconsistências e a necessidade de ajustes no futuro.

Hardaway Jr. disse isso não importa o que eu diga. Eles farão o que quiserem no final do dia. Tribunal. Quadra ao ar livre. Condições de vento. Não importa. Basquete é basquete. Eles simplesmente chutaram a nossa bunda.”

Quanto ao torneio da temporada, o Independentes agora enfrente um caminho desafiador até o palco final, sentado em 1-2 em Jogo do Grupo B.

Doncic’s As dificuldades na quadra única levantam questões sobre o impacto desses designs no desempenho dos jogadores, adicionando uma nova camada ao experimento em andamento com formatos de torneio durante a temporada.