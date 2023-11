Doncic e Irving estão na mesma sintonia em Dallas e assustam o resto da NBA

Tele Dallas Mavericks de Luka Doncic e Kyrie Irving entrou na temporada 2023/24 da NBA como uma grande quantidade desconhecida.

Os primeiros jogos juntos na temporada passada foram tudo menos positivos, e havia dúvidas lógicas sobre a convivência e a capacidade de vencer com duas estrelas tão semelhantes no manejo da bola, no chute e no destaque, mas diferentes em personalidade e liderança.

Doncic elogiou Wembanyama após sua estreia na NBA: “Ele vai ficar ainda melhor”

No entanto, são apenas isso: estrelas. E, como tal, fizeram um início de temporada sensacional.

Com seis vitórias e apenas uma derrota – contra o Nuggets de Denveros campeões em título – parecem estar a adaptar-se e a trabalhar.

Por enquanto, o Mavs estão ganhando de forma constante. Eles venceram o Mágica de Orlando na Flórida 117-102 na segunda-feira, um teste importante contra um dos melhores ataques da competição.

LAPRESSE

Doncic e Irving garantem a vitória contra Orland

O jogo foi decidido nos minutos finais, quando Doncic e Irving assumiu.

Irving tirou um 2+1 mágico e Doncic encontrou-o com uma grande assistência para acertar uma cesta de três pontos.

A isto, o esloveno acrescentou mais uma enterrada para vencer o jogo.

Doncic fez 29 pontos, seis assistências e três rebotes, enquanto Irving marcou 21 pontos, 10 assistências e sete rebotes.

Foi uma atuação completa em que o esloveno continua na liderança e o armador já soma dois jogos seguidos com 10 assistências.

“A química deles é perfeita” Independentes treinador Jason Kidd disse indiferentemente.

O bom histórico do Dallas Mavericks

O Mavs, do jeito que as coisas estão, tem um recorde de 6-1. Isto tem sido sustentado, em grande medida, por uma magnífica gestão dos minutos finais.