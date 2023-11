Doncic mostra seu desconforto com a agenda do Mavericks: Eles podem ligar para a NBA para conversar sobre isso?

EUé um tema comum na elite Esportes agora é necessário criar mais torneios e jogos para o consumidor, o que muitas vezes prejudica os jogadores que são solicitados a jogar com muita frequência.

Luka Doncic foi a última estrela a falar sobre o número de jogos no NBA e especificamente o calendário difícil que o Dallas Mavericks foram entregues pelos poderes constituídos.

Excepcionalmente, os Mavs têm jogos consecutivos contra o Milwaukee Bucks e o Sacramento Kings.

Os Mavs enfrentaram e perderam para o Bucks no sábado às Fórum Fiservcom Giannis Antetokounmpo e companhia. vencendo o Dallas por 43-27 no quarto período para conquistar a vitória por 132-125.

Luka Doncic chama Kyrie Irving após jogo de 35 pontos: “É obviamente uma besteira”

Eles têm menos de 24 horas antes de entrarem em ação contra os Kings.

Doncic quer que alguém fale com a NBA

Quando questionado sobre a programação bastante brutal, Doncic disse meio brincando aos repórteres (via Brad Townsend do Dallas Morning News): “Vocês podem ligar para a NBA sobre isso?”

É evidente que Doncic não está muito feliz com a situação, mas não chegou ao ponto de lançar um discurso inflamado contra o NBA.

Falando sobre a recente derrota para o Bucks, Doncic optou por ter uma visão bastante positiva da situação.

“Foi realmente divertido. Quero dizer, obviamente não o resultado. Foi divertido, acho que para as pessoas assistirem. Alguns caras que são realmente bons, se enfrentando. Então, acho que foi divertido”, compartilhou Doncic.