Donn Davis, do PFL: Cris Cyborg x Larissa Pacheco ‘acontecerá primeiro’ antes de uma possível luta com Kayla Harrison

Kayla Harrison obviamente quer uma chance contra a campeã do Bellator, Cris Cyborg, mas parece que ela terá que ceder a Larissa Pacheco antes que isso possa acontecer.

Após o card do Campeonato Mundial PFL de 2023 na sexta-feira, o fundador da empresa, Donn Davis, abordou o burburinho crescente sobre Harrison x Cyborg, agora que os dois lutadores estão finalmente competindo sob o mesmo guarda-chuva. Davis já havia provocado seu próprio desejo de marcar a luta depois de fazer a mesma tentativa antes de o PFL adquirir o Bellator da Paramount.

Agora o confronto pode estar mais acirrado do que nunca, mas Davis pisou no freio em qualquer acordo de luta que fosse emitido, especialmente depois que Pacheco conquistou o título dos penas do PFL com sua vitória no torneio da temporada de 2023.

“É campeão contra campeão”, confirmou Davis na coletiva de imprensa pós-luta do PFL. “Larissa mereceu isso, mas então Cris vai lutar contra Kayla em 2024? 100 por cento, isso vai acontecer. Cris terá duas lutas em 2024. Kayla terá duas lutas em 2024. Uma delas será Cris contra Kayla, mas achamos que Larissa mereceu isso.

“Mais uma vez, você tem que dar a eles campeão contra campeão. Cris é a campeã do Bellator, Larissa é a campeã aqui, então você tem que ver aquela luta acontecer primeiro e depois, saindo disso, você verá Cris Cyborg contra Kayla Harrison como a próxima luta em 2024.”

Pacheco derrotou Harrison para encerrar a temporada de 2022 do PFL, ao entregar à duas vezes medalhista de ouro olímpica a primeira derrota de sua carreira ao se tornar campeã dos leves. Em 2023, o PFL eliminou a divisão leve feminina e introduziu a categoria de peso até 145 libras, mas Harrison acabou não competindo novamente até sua vitória sobre o veterano do UFC Aspen Ladd na sexta-feira.

Enquanto isso, Pacheco continuou atropelando sua competição, tornando-se a primeira campeã de duas divisões na história do PFL depois de vencer a final do peso pena. Essa vitória a coloca na linha para a luta campeão contra campeão com Cyborg, que atualmente detém o título de 145 libras no Bellator.

Mas só porque essa é a luta que o PFL quer, não significa necessariamente que isso acontecerá.

Cyborg está se preparando para uma luta de boxe em janeiro e ainda não sentou para falar com dirigentes do PFL sobre seu futuro. Ela assinou uma lucrativa extensão de contrato de múltiplas lutas com o Bellator em 2023, que obviamente agora a vincula ao PFL após a venda da empresa.

Davis não pode dizer com certeza o que Cyborg escolherá fazer, mas acredita que no longo prazo ela vai querer voltar ao MMA e enfrentar a melhor competição disponível para ela. Sem dúvida, Davis acredita que isso colocará Cyborg contra Pacheco e Harrison em 2024.

“Acho que ela assinou um grande contrato”, disse Davis sobre o futuro do Cyborg. “Acho que ela quer aumentar seu legado. Não acho que ela precise fazer nada para merecer seu legado. Seu histórico fala por si. Ela é uma das duas, três ou quatro melhores que já fizeram isso na comunidade feminina do MMA, mas acho que ela adoraria a oportunidade.

“Temos duas das maiores lutadoras do mundo, Kayla e Larissa, contra quem ela foi testada nos últimos cinco anos. Quem não gostaria de fazer isso?”

Cyborg já atraindo o interesse de Pacheco e Harrison provavelmente acaba com as esperanças da candidata ao Bellator, Leah McCourt, de ainda conseguir uma chance pelo título logo depois de ganhar essa oportunidade com uma vitória sobre a veterana do UFC Sara McMann em sua última luta.

Depois de anunciar planos para promover um card de campeões contra campeões no início de 2024, Davis disse que a mesma regra se aplicará a todos – incluindo o novo campeão peso pesado do PFL, Renan Ferreira, depois que ele convocou Francis Ngannou após sua vitória na sexta-feira. Embora essa opção possa estar disponível para ele no futuro, Ferreira provavelmente convocará o campeão peso pesado do Bellator, Ryan Bader, para sua próxima luta.