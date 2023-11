Donn Davis, do PFL, promete que a liga será o ‘co-líder’ do MMA após a compra do Bellator, chama Dana White de ‘preocupado’

Donn Davis acredita que o PFL acaba de dar o próximo passo em direção à grandeza.

A liga anunciou oficialmente na segunda-feira que adquiriu o elenco e os ativos do Bellator MMA, um movimento que fortalece muito a posição do PFL no mundo do MMA. Como fundador da PFL, Davis não poderia estar mais entusiasmado com as possibilidades que a sua organização tem pela frente, especialmente no que diz respeito a como a aquisição poderia acelerar o crescimento da liga.

Davis apareceu em A hora do MMA logo após a notícia do PFL-Bellator ser divulgada para discutir uma série de tópicos, incluindo se ele sente que o CEO do UFC, Dana White, está sentindo o calor com os rumores de aquisição circulando há vários meses. White recentemente rejeitou o PFL e o Bellator quando questionado sobre a possível notícia, que Davis vê como um sinal de que ele e sua equipe estão apertando os botões certos.

“Todo mundo conhece Dana tão bem que ele apenas descarta coisas que o preocupam ou simplesmente não comenta”, disse Davis. “Ele ficou quatro anos sem comentar o PFL porque não estava preocupado. Ele comentou muito sobre o PFL nos últimos seis meses. Você está preocupado.

“O que o preocupou especificamente no Bellator foram as métricas que colocamos no comunicado à imprensa. Trinta por cento desse elenco ficou entre os 25 primeiros no ranking do Fight Matrix. Não é Dana quem classifica seus próprios caras, mas Donn classifica seus próprios caras. Existe apenas um grupo que classifica todos os lutadores, Fight Matrix, de forma independente. Trinta por cento do elenco do UFC está entre os 25 primeiros colocados e agora nossa empresa combinada de PFL e Bellator, trinta por cento. O mesmo.

“Agora, para crédito do UFC, se você olhar para o top 5 do mundo, eles ainda possuem o top 5, de um a cinco. Então, cartões pay-per-view, não poderíamos competir com eles agora, ou seja, só teremos dois e eles terão 12. Mas se você disser que vou ligar a TV na ESPN no sábado à noite ou eu ‘ Vou sintonizar na sexta à noite para assistir ao Bellator International Series ou PFL, nosso card vai ser melhor. Melhorar. Porque o que eles vestiram este ano foi classificado em 70º [on average Fight Matrix ranking] e o que vamos vestir no próximo ano está na posição 40. É por isso que ele disse: ‘Não sei por que na Terra verde de Deus alguém está comprando isso’, porque ele é inteligente e sabe disso.

“O UFC não é a NFL. Não somos a XFL. Mas ele quer que você pense isso. E é só uma questão de tempo até que isso comece a ficar mais conhecido, então não somos o número 2, somos co-líderes. Ele não quer isso. É isso que está acontecendo.”

Durante anos, houve muito debate sobre a segunda maior organização do MMA, atrás apenas do UFC. O Bellator foi considerado por muito tempo a resposta padrão na América do Norte, com o PFL posteriormente reivindicando a vaga e o ONE Championship argumentando que sua presença no mercado asiático o tornou a segunda promoção de esportes de combate de fato.

Com a união de forças do PFL e do Bellator, parece que o debate está encerrado.

Embora Davis esteja entusiasmado com as notícias de segunda-feira, ele não está descansando sobre os louros e deixou claro que o objetivo é ficar ombro a ombro com o UFC algum dia, e não apenas ficar atrás.

“Como fundador de uma empresa, você sempre volta ao primeiro dia”, disse Davis. “No primeiro dia, as pessoas disseram: ‘Essa coisa de formato de temporada não vai funcionar. O UFC é um gorila de 8.000 libras, centenas de empresas tentaram. Então, em um dia como este, basta pensar, outro capítulo. Nosso primeiro objetivo é ser o número 2. Esse foi realmente nosso primeiro objetivo. Verifique, nós fizemos isso. Agora, nosso próximo objetivo é com novos recursos, novas capacidades e grandes combatentes. Como podemos nos tornar co-líderes?

“Então, como um empreendedor, você nunca termina. Você nunca se recosta, em vez disso diz: ‘O que vem a seguir?’ Então, o que vem a seguir para nós é: OK, número 2, confira. Agora vamos tentar ser co-líder.”

Ao explicar seu otimismo desenfreado, Davis citou o mentor Ted Leonsis, mais conhecido pelos fãs de esportes como proprietário de um trio de times esportivos de Washington, os Wizards, os Capitals e os Mystics. Davis disse que uma frase pela qual Leonsis era famoso era “declarar vitória”, um mantra que deveria ser empregado com frequência nos negócios e na vida.

Na opinião de Davis, vencer não é uma questão de o PFL vencer o UFC, mas sim de o UFC abrir espaço no topo para outro grande jogador.

“O que é fantástico é que o UFC é uma grande empresa e eles inventaram esta indústria”, disse Davis. “Não se trata de tomar parte ou transferir participação. O MMA está crescendo. O MMA cresce 10% ao ano, todos os outros esportes, 2% a 3%. Eles vão se sair bem. Nós vamos nos sair muito, muito bem. E estou animado por ter meus novos companheiros de equipe no Bellator, estou animado por ter todos os nossos novos lutadores nos impulsionando e vamos vencer.

“Da próxima vez que estivermos aqui, quando as pessoas rirem dizendo que seremos colíderes, seremos colíderes. Assim como eles riram que seríamos o número 2, e somos o número 2. Então, para mim, se você está no novo time do Bellator, se você está no novo time combinado do PFL, declare vitória .”