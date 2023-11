Donn Davis: PFL tem oferta de US$ 15 milhões para Nate Diaz lutar contra Jake Paul

Nate Diaz está com convite aberto para lutar contra Jake Paul no PFL SmartCage.

O fundador do PFL, Donn Davis, continua esperançoso de que o ex-astro do UFC se prepare para lutar contra Paul no futuro, mesmo que ele não espere que isso aconteça tão cedo. Após a recente aquisição do Bellator MMA pela liga, Davis apareceu no A hora do MMA para discutir quais outros grandes movimentos estão por vir para sua organização, incluindo se os fãs algum dia verão Diaz ser derrotado com “The Problem Child”.

“Uma coisa sobre Nate ou lutadores ou empresários é que eles são seus próprios homens”, disse Davis. “Eles fazem o que querem fazer. Nate fará isso quando quiser. Então, estou apenas tentando criar uma tela de que estamos abertos para negócios. É como o antigo Motel 6, ‘Vamos deixar a luz acesa’.

“Só quero deixar a luz acesa e dizer: ‘Aqui estão US$ 15 milhões. Aqui está Jake. Temos toda a infraestrutura do PFL e é fácil trabalhar conosco.’ Dink. A luz está acesa.

Uma disputa de MMA entre Diaz e Paul está em discussão há algum tempo, com Paul desafiando Diaz para enfrentá-lo na jaula durante a preparação para a luta de boxe de 5 de agosto, que Paul venceu por decisão unânime. Diaz nunca se comprometeu com a ideia, apesar de uma oferta de oito dígitos da equipe de Paul, mas os dois continuaram a trocar golpes verbais nas redes sociais.

Davis ficou ao lado de Paul, atleta contratado pela PFL, em uma aparição anterior no A hora do MMAo que aparentemente não agradou a Diaz, que tuitou algumas palavras desagradáveis ​​​​sobre Davis e a liga.

Estou bem, prefiro lutar contra lutadores de verdade E nunca mais volte para as ligas menores, bucetaFL

Lute contra si mesmo, idiota -Nathan Diaz (@NateDiaz209) 3 de novembro de 2023

Davis sente que seus comentários podem ter sido mal interpretados.

“Eu penso se [Diaz and his team] assista todos os meus comentários eles ficariam menos chateados, que começam com ele é o campeão do povo, nós respeitamos o Nate, ele aceitou aquela luta, os fãs adorariam essa luta e nós adoraríamos que ele fizesse aquela luta e estamos oferecendo a ele mais dinheiro do que outras pessoas porque isso é respeito”, disse Davis. “Acho que se eles ouvissem todos os comentários, ficariam muito mais satisfeitos do que com os comentários editados.”

O próximo passo para Paul não é uma luta pelo PFL, mas outra luta de boxe quando ele enfrenta Andre August em 15 de dezembro em Orlando, Flórida. Agosto representa uma partida para Paul, que já competiu contra outros atletas com grande número de seguidores nas redes sociais bem como ex-estrelas do MMA.

Davis espera que Paul lute pelo PFL no quarto trimestre de 2024, o mais cedo possível, citando a necessidade de Paul se preparar adequadamente para sua estreia no MMA como o motivo da espera.

“Jake sempre esteve no Q4, porque para ele ficar bom em seus padrões para uma luta de MMA que seja legítima e digna, ele diz que precisa desse ano”, disse Davis. “Ele começou a treinar há um mês no SmartCage, você sabe, na casa dele, então acho que é outubro, dezembro de 2024.”