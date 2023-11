Donna Kelce foi flagrada curtindo o filme “Eras Tour” de Taylor Swift, enquanto o filho Travis curtiu ao vivo na Argentina

Donna Kelcemãe de Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelcesurpreendeu os fãs quando ela foi flagrada curtindo Taylor Swift“Turnê das Eras” filme em um Flórida teatro. Taylor Swift filme concerto tem sido um sucesso entre os fãs, e parece que até as mães de NFL as estrelas não conseguem resistir ao fascínio.

Um vídeo do TikTok postado por um fã Danielle Faíscas capturou o encontro inesperado. Faíscas inicialmente notei uma mulher que se parecia muito com Travis Kelce mãe entrando no teatro.

À medida que o filme concerto se desenrolava, Faíscas se viu dançando e cantando ao lado da mulher, que na verdade não era outra senão Donna Kelce. Depois do filme, em um encontro no banheiro, Faíscas não pôde conter a surpresa e a alegria ao conhecer Dona.

Momma Kelce está se tornando uma Swiftie

O TikToker lembrou-se de ter dito: “Oh meu Deus, alguém já disse a ela que ela se parece com a mãe de Travis Kelce”, para Donna amigo, que respondeu casualmente. Dona ela mesma reconheceu humildemente sua identidade, dizendo: “Ah, sim, sou, mas sou apenas uma mãe”.

O encontro inesperado acrescentou um toque delicioso à Faíscas’ quarta exibição do filme concerto. Para comemorar ainda mais o encontro, Faíscas ajudou Dona e sua amiga tiram uma foto com um recorte de Taylor Swift fora do teatro.

Taylor e Travis se separaram… por enquanto

Este encontro vem logo após Travis Kelce e Taylor Swift demonstração pública de carinho durante show da cantora em Buenos Aires, Argentina.

Rápido alterou a letra da música dela “Carma,” cantando alegremente, “Karma é o cara do Chiefs, vindo direto para mim”, em referência ao seu namorado.

Enquanto o “Sangue ruim” cantora retorna para Cidade de Nova York depois dela Argentina turnê, os fãs não podem deixar de se perguntar quando o casal se reunirá.

Com o Chefes compromissos de futebol da estrela e Taylor Swift Agenda lotada, parece que os pombinhos se separaram temporariamente, mas seus fãs continuam ansiosamente sintonizados em seu romance.