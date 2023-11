Donna Kelce recebe escolta policial em Kansas City antes de Chiefs vs. Jogo das Águias

Donna Kelce está provando mais uma vez que ela é uma celebridade tão grande quanto seus dois filhos estrelas da NFL … recebendo uma escolta policial em Kansas City na segunda-feira que incluía QUATRO policiais armados.

Jasão dar Travis‘mãe recebeu proteção do serviço secreto poucas horas antes de seus dois filhos se enfrentarem no Arrowhead Stadium … enquanto ela estava fazendo um trabalho promocional em um restaurante Raising Cane’s próximo.

Mama Kelce – usando uma camisa meio verde, meio vermelha para representar os times de seus dois filhos – estava trabalhando no caixa e no drive-thru do restaurante … antes que os policiais garantissem que ela saísse ilesa do local.

Donna, no entanto, não parecia nem um pouco nervosa com a atenção… na verdade, ela foi vista sorrindo e acenando para uma multidão de fãs – tudo isso flanqueada por policiais.

Claro, Donna tem que estar acostumada com todo o amor neste momento… porque depois de entrar em cena durante o Super Bowl do ano passado – ela se tornou uma estrela ainda maior seguindo-a. sessões de esfregar os cotovelos com Taylor Swift nos jogos do Travis’ Chiefs este ano.